12 de agosto de 2026
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ÔNIBUS

Jarinu adota tarifa zero para o transporte público aos domingos

Por Redação | Prefeitura de Jarinu
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jarinu
Além da gratuidade uma vez na semana, o transporte terá uma nova linha em operação para Uvalândia
Além da gratuidade uma vez na semana, o transporte terá uma nova linha em operação para Uvalândia

A Prefeitura de Jarinu segue investindo na mobilidade urbana e na ampliação do acesso da população ao transporte público. A partir de 9 de agosto, entram em vigor duas novidades: a implantação da tarifa zero aos domingos e a criação de uma nova linha de ônibus para atendimento ao bairro Uvalândia.

Com a tarifa zero, os usuários poderão utilizar o transporte coletivo municipal gratuitamente aos domingos, incentivando o acesso aos espaços públicos, ao comércio local, aos serviços e ao convívio familiar.

Além disso, atendendo a uma demanda da população do bairro Uvalândia, a prefeitura solicitou à Sou, concessionária responsável pelo transporte coletivo em Jarinu, a implantação de uma linha com operação diária, ampliando a oferta do serviço para os moradores da região.

A nova linha conta com os seguintes horários: Uvalândia sentido Jarinu às 6h, 13h e 17h; Jarinu sentido Uvalândia às 5h30, 12h30 e 18h30.

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