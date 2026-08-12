A Prefeitura de Jarinu segue investindo na mobilidade urbana e na ampliação do acesso da população ao transporte público. A partir de 9 de agosto, entram em vigor duas novidades: a implantação da tarifa zero aos domingos e a criação de uma nova linha de ônibus para atendimento ao bairro Uvalândia.

Com a tarifa zero, os usuários poderão utilizar o transporte coletivo municipal gratuitamente aos domingos, incentivando o acesso aos espaços públicos, ao comércio local, aos serviços e ao convívio familiar.

Além disso, atendendo a uma demanda da população do bairro Uvalândia, a prefeitura solicitou à Sou, concessionária responsável pelo transporte coletivo em Jarinu, a implantação de uma linha com operação diária, ampliando a oferta do serviço para os moradores da região.