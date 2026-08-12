Produtores interessados em participar da 2ª Avaliação da Qualidade dos Vinhos do Circuito das Frutas têm até esta quinta-feira (13), às 18h, para realizar a inscrição. A iniciativa é voltada às vinícolas que atendam aos critérios estabelecidos no edital e oferece a oportunidade de avaliar a qualidade dos vinhos produzidos na região.

A participação é gratuita e as vinícolas inscritas poderão enviar amostras de seus vinhos, que serão submetidas a análises físico-químicas e avaliação sensorial. Ao final do processo, cada produtor receberá um laudo técnico com os resultados das amostras analisadas, contribuindo para o aprimoramento e a valorização da produção vitivinícola regional.

O edital passou por retificação e contempla novas categorias de vinhos que podem ser encaminhadas para avaliação. Por isso, os produtores devem consultar atentamente as categorias, critérios e demais condições estabelecidas nos documentos antes de efetuar a inscrição.