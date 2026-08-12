12 de agosto de 2026
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CIRCUITO DAS FRUTAS

Inscrições para avaliação de qualidade de vinhos terminam quinta

Por Redação | Prefeitura de Itupeva
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Itupeva
A iniciativa é voltada às vinícolas que atendam aos critérios estabelecidos no edital e oferece a oportunidade de avaliar a qualidade dos vinhos produzidos na região
A iniciativa é voltada às vinícolas que atendam aos critérios estabelecidos no edital e oferece a oportunidade de avaliar a qualidade dos vinhos produzidos na região

Produtores interessados em participar da 2ª Avaliação da Qualidade dos Vinhos do Circuito das Frutas têm até esta quinta-feira (13), às 18h, para realizar a inscrição. A iniciativa é voltada às vinícolas que atendam aos critérios estabelecidos no edital e oferece a oportunidade de avaliar a qualidade dos vinhos produzidos na região.

A participação é gratuita e as vinícolas inscritas poderão enviar amostras de seus vinhos, que serão submetidas a análises físico-químicas e avaliação sensorial. Ao final do processo, cada produtor receberá um laudo técnico com os resultados das amostras analisadas, contribuindo para o aprimoramento e a valorização da produção vitivinícola regional.

O edital passou por retificação e contempla novas categorias de vinhos que podem ser encaminhadas para avaliação. Por isso, os produtores devem consultar atentamente as categorias, critérios e demais condições estabelecidas nos documentos antes de efetuar a inscrição.

As inscrições devem ser realizadas até 13 de agosto de 2026, às 18h. Não há nenhum custo para participação.

Acesse os documentos

Edital nº 003/2026 – 3ª Fase do Projeto de Qualidade do Vinho:
https://circuitodasfrutasoficial.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/08/Edital-no-003.2026-3a-Fase-do-Projeto-de-Qualidade-do-Vinho.pdf

1ª Retificação do Edital nº 003/2026 – Análise dos Vinhos:
https://circuitodasfrutasoficial.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/08/1a-Retificacao-do-Edital-no-003.2026-Analise-dos-Vinhos.pdf

O primeiro documento contém o link para realização das inscrições. Os produtores interessados são orientados a conferir as informações e realizar o cadastro o quanto antes, evitando deixar a inscrição para os últimos momentos.

Serviço
2ª Avaliação da Qualidade dos Vinhos do Circuito das Frutas
Inscrições: até 13 de agosto de 2026, às 18h
Participação: gratuita
Público: vinícolas que atendam aos critérios estabelecidos no edital

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