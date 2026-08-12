12 de agosto de 2026
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JOGO DE AZAR

PM apreende máquinas caça-níqueis em bar de Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Não havia clientes utilizando os equipamentos
Não havia clientes utilizando os equipamentos

Policiais militares da 1ª Companhia do 49º Batalhão apreenderam duas máquinas caça-níqueis em um bar na Vila Hortolândia, em Jundiaí, na tarde desta terça-feira (11).

A PM foi acionada por meio do telefone 190 após uma denúncia de que o estabelecimento estaria promovendo jogos de azar. No local, os policiais encontraram duas máquinas caça-níqueis desligadas. No momento da fiscalização, não havia clientes utilizando os equipamentos.

Um funcionário informou aos policiais que as máquinas já estavam desligadas quando a equipe chegou ao estabelecimento.

A Polícia Civil e a Perícia Técnica foram acionadas para a ocorrência. Após os procedimentos periciais, as máquinas foram lacradas e apreendidas.

A ocorrência foi registrada na delegacia, onde a proprietária do bar compareceu para prestar esclarecimentos.

Ninguém foi preso.

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