Policiais militares da 1ª Companhia do 49º Batalhão apreenderam duas máquinas caça-níqueis em um bar na Vila Hortolândia, em Jundiaí, na tarde desta terça-feira (11).

A PM foi acionada por meio do telefone 190 após uma denúncia de que o estabelecimento estaria promovendo jogos de azar. No local, os policiais encontraram duas máquinas caça-níqueis desligadas. No momento da fiscalização, não havia clientes utilizando os equipamentos.

Um funcionário informou aos policiais que as máquinas já estavam desligadas quando a equipe chegou ao estabelecimento.