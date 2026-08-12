Policiais militares da 1ª Companhia do 49º Batalhão apreenderam duas máquinas caça-níqueis em um bar na Vila Hortolândia, em Jundiaí, na tarde desta terça-feira (11).
A PM foi acionada por meio do telefone 190 após uma denúncia de que o estabelecimento estaria promovendo jogos de azar. No local, os policiais encontraram duas máquinas caça-níqueis desligadas. No momento da fiscalização, não havia clientes utilizando os equipamentos.
Um funcionário informou aos policiais que as máquinas já estavam desligadas quando a equipe chegou ao estabelecimento.
A Polícia Civil e a Perícia Técnica foram acionadas para a ocorrência. Após os procedimentos periciais, as máquinas foram lacradas e apreendidas.
A ocorrência foi registrada na delegacia, onde a proprietária do bar compareceu para prestar esclarecimentos.
Ninguém foi preso.