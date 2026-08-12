Um adolescente de 17 anos foi detido por guardas municipais de Apoio Tático, no bairro Vila Ana, em Jundiaí, nesta terça-feira (11), enquanto comprava mais de 10 porções de K2 e maconha. Segundo o próprio adolescente, a intenção era revender a droga no Jardim Tulipas, onde mora. Na delegacia, a mãe do rapaz foi acionada, mas preferiu não comparecer, o que resultou no encaminhamento do filho à Fundação Casa.

Os GMs Zarantonello, Fialho e F. Santos faziam patrulhamento em uma área conhecida pelo tráfico de drogas quando suspeitaram de duas pessoas. Um deles correu para o interior de um bar, enquanto o outro tentou se esconder atrás de um veículo.

Ambos foram abordados. Durante a averiguação, os guardas constataram que o rapaz que havia entrado no bar era adolescente. Com ele foram encontradas porções de drogas que, segundo o próprio jovem, haviam sido compradas para revenda entre amigos no bairro onde reside.