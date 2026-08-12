12 de agosto de 2026
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INICIANDO NO CRIME

Adolescente é detido ao comprar drogas para revenda em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Um adolescente de 17 anos foi detido por guardas municipais de Apoio Tático, no bairro Vila Ana, em Jundiaí, nesta terça-feira (11), enquanto comprava mais de 10 porções de K2 e maconha. Segundo o próprio adolescente, a intenção era revender a droga no Jardim Tulipas, onde mora. Na delegacia, a mãe do rapaz foi acionada, mas preferiu não comparecer, o que resultou no encaminhamento do filho à Fundação Casa.

Os GMs Zarantonello, Fialho e F. Santos faziam patrulhamento em uma área conhecida pelo tráfico de drogas quando suspeitaram de duas pessoas. Um deles correu para o interior de um bar, enquanto o outro tentou se esconder atrás de um veículo.

Ambos foram abordados. Durante a averiguação, os guardas constataram que o rapaz que havia entrado no bar era adolescente. Com ele foram encontradas porções de drogas que, segundo o próprio jovem, haviam sido compradas para revenda entre amigos no bairro onde reside.

Já o homem adulto havia escondido porções de drogas e um rádio comunicador. Ele confessou aos guardas que estava comercializando os entorpecentes.

Os dois foram conduzidos ao Plantão Policial, onde o homem permaneceu preso em flagrante por tráfico de drogas.

O adolescente, por sua vez, seria liberado após prestar depoimento. No entanto, diante da recusa da mãe em comparecer à delegacia, ele foi apreendido e encaminhado à Fundação Casa.

Participaram da ação: GMs Honorio, Franciane e Deiviti; e GMs Molero, Aparecido e H.Melo.

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