Após representar Jundiaí na 56ª edição do Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão, um dos mais importantes eventos de música de concerto da América Latina, a Orquestra Municipal de Jundiaí (OMJ) retorna aos palcos da cidade para mais uma apresentação de sua temporada 2026. O concerto será realizado no dia 15 de agosto (sábado), às 20h, no Teatro Polytheama, com entrada gratuita.

Os ingressos poderão ser retirados a partir das 10h30 da sexta-feira (14), nas bilheterias físicas e totens eletrônicos do Centro das Artes e do Teatro Polytheama, além da plataforma Sympla. A retirada presencial no Polytheama também estará disponível a partir das 14h.

A apresentação terá como regente convidado o violonista jundiaiense Fábio Zanon, que também participa como solista da noite. Sob sua direção, a OMJ interpretará um repertório que reúne obras dos compositores britânicos Peter Warlock, Edward Elgar e Granville Bantock, além do brasileiro Radamés Gnattali, cuja trajetória será homenageada pelos 120 anos de seu nascimento.