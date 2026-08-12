Após representar Jundiaí na 56ª edição do Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão, um dos mais importantes eventos de música de concerto da América Latina, a Orquestra Municipal de Jundiaí (OMJ) retorna aos palcos da cidade para mais uma apresentação de sua temporada 2026. O concerto será realizado no dia 15 de agosto (sábado), às 20h, no Teatro Polytheama, com entrada gratuita.
Os ingressos poderão ser retirados a partir das 10h30 da sexta-feira (14), nas bilheterias físicas e totens eletrônicos do Centro das Artes e do Teatro Polytheama, além da plataforma Sympla. A retirada presencial no Polytheama também estará disponível a partir das 14h.
A apresentação terá como regente convidado o violonista jundiaiense Fábio Zanon, que também participa como solista da noite. Sob sua direção, a OMJ interpretará um repertório que reúne obras dos compositores britânicos Peter Warlock, Edward Elgar e Granville Bantock, além do brasileiro Radamés Gnattali, cuja trajetória será homenageada pelos 120 anos de seu nascimento.
O concerto integra a temporada artística da Orquestra, que tem Claudia Feres como regente titular e diretora artística. Segundo ela, a escolha do repertório busca ampliar as experiências do público e destacar marcos importantes da história da música.
“Pesquisamos os compositores que celebram aniversários significativos ao longo do ano, além de datas importantes do calendário cultural, sempre pensando em como aproximar a orquestra da vida da cidade”, explica Claudia.
Confira o programa na íntegra.
Ensaio aberto
Além da apresentação oficial, o público poderá acompanhar um ensaio aberto na sexta-feira (14), às 14h, no Teatro Polytheama. A atividade oferece a oportunidade de conhecer os bastidores do trabalho da Orquestra e acompanhar de perto o processo de preparação do concerto.
Criada em 2011, a Orquestra Municipal de Jundiaí é um corpo artístico vinculado à Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT). Com concertos gratuitos ao longo do ano, a OMJ promove o acesso à música de concerto, contribui para a formação de público e fortalece a cena cultural do município.
Serviço
5º Concerto da Orquestra Municipal de Jundiaí – Temporada 2026
Data: 15 de agosto (sábado)
Horário: 20h
Local: Teatro Polytheama
Entrada gratuita
Retirada de ingressos: a partir das 10h30 de sexta-feira (14), nas bilheterias físicas e totens eletrônicos do Centro das Artes e do Teatro Polytheama, além da plataforma Sympla. No Teatro Polytheama, a retirada presencial terá início às 14h.