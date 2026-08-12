12 de agosto de 2026
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SÁBADO (15)

Orquestra Municipal apresenta concerto gratuito no Polytheama

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Sob direção de Fábio Zanon, a OMJ interpretará um repertório que reúne obras dos compositores britânicos Peter Warlock, Edward Elgar e Granville Bantock, além do brasileiro Radamés Gnattali
Sob direção de Fábio Zanon, a OMJ interpretará um repertório que reúne obras dos compositores britânicos Peter Warlock, Edward Elgar e Granville Bantock, além do brasileiro Radamés Gnattali

Após representar Jundiaí na 56ª edição do Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão, um dos mais importantes eventos de música de concerto da América Latina, a Orquestra Municipal de Jundiaí (OMJ) retorna aos palcos da cidade para mais uma apresentação de sua temporada 2026. O concerto será realizado no dia 15 de agosto (sábado), às 20h, no Teatro Polytheama, com entrada gratuita.

Os ingressos poderão ser retirados a partir das 10h30 da sexta-feira (14), nas bilheterias físicas e totens eletrônicos do Centro das Artes e do Teatro Polytheama, além da plataforma Sympla. A retirada presencial no Polytheama também estará disponível a partir das 14h.

A apresentação terá como regente convidado o violonista jundiaiense Fábio Zanon, que também participa como solista da noite. Sob sua direção, a OMJ interpretará um repertório que reúne obras dos compositores britânicos Peter Warlock, Edward Elgar e Granville Bantock, além do brasileiro Radamés Gnattali, cuja trajetória será homenageada pelos 120 anos de seu nascimento.

O concerto integra a temporada artística da Orquestra, que tem Claudia Feres como regente titular e diretora artística. Segundo ela, a escolha do repertório busca ampliar as experiências do público e destacar marcos importantes da história da música.

“Pesquisamos os compositores que celebram aniversários significativos ao longo do ano, além de datas importantes do calendário cultural, sempre pensando em como aproximar a orquestra da vida da cidade”, explica Claudia.

Confira o programa na íntegra.

Ensaio aberto

Além da apresentação oficial, o público poderá acompanhar um ensaio aberto na sexta-feira (14), às 14h, no Teatro Polytheama. A atividade oferece a oportunidade de conhecer os bastidores do trabalho da Orquestra e acompanhar de perto o processo de preparação do concerto.

Criada em 2011, a Orquestra Municipal de Jundiaí é um corpo artístico vinculado à Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT). Com concertos gratuitos ao longo do ano, a OMJ promove o acesso à música de concerto, contribui para a formação de público e fortalece a cena cultural do município.

Serviço
5º Concerto da Orquestra Municipal de Jundiaí – Temporada 2026
Data: 15 de agosto (sábado)
Horário: 20h
Local: Teatro Polytheama
Entrada gratuita
Retirada de ingressos: a partir das 10h30 de sexta-feira (14), nas bilheterias físicas e totens eletrônicos do Centro das Artes e do Teatro Polytheama, além da plataforma Sympla. No Teatro Polytheama, a retirada presencial terá início às 14h.

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