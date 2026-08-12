A imaginação ganha espaço nas bibliotecas públicas e comunitárias do Estado de São Paulo até o dia 25 de agosto, quando a 18ª edição do programa Viagem Literária realiza uma programação gratuita de contação de histórias em 66 cidades paulistas, entre elas, Itatiba e Várzea Paulista. Voltadas principalmente ao público infantil, as apresentações convidam crianças, famílias, educadores e mediadores de leitura a vivenciarem histórias que despertam a criatividade e incentivam a formação de novos leitores.
Realizado pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, por meio do Sistema Estadual de Bibliotecas de São Paulo (SisEB), com execução da SP Leituras, o programa reúne artistas, grupos e companhias especializados em narração de histórias, que percorrem bibliotecas de diferentes regiões do Estado com atividades gratuitas.
Entre os grupos e artistas participantes estão nomes reconhecidos da narração oral contemporânea, que apresentam repertórios inspirados em contos populares, tradições afro-brasileiras, literatura infantil e histórias autorais.
Em Itatiba no dia 19 e em Várzea Paulista no dia 21, a Ih, Contei!, produtora de arte-educação carioca, mistura teatro de bonecos, música e dinâmicas interativas. A companhia já circulou por mais de 100 cidades brasileiras com projetos voltados para a infância. Em Itatiba, a Viagem Literária será na Biblioteca Pública Francisco da Silveira Leme, no dia 19, das 9h às 14h. Em Várzea Paulista, a atividade vai à Biblioteca Pública Profª Zulma Zuleika Turcato Maraccini, dia 21, das 9h às 14h.
Também integram a programação no estado artistas e coletivos como Agbalá Conta, Cia. Pé do Ouvido, Abigail Conta Mais de Mil, Ademir Apparício Júnior, Cia. Bisclof, Cia. Malas Portam, Cia. Passarinho Contou, Cia. Rabo de Cutia, Drika Nunes, Livreiros Contadores, Mafuane Oliveira, Mandingueiras da Pracinha, Paula Brito, RamariaS e Tricotando Palavras, distribuídos por diferentes regiões do Estado.
Criado em 2008, o Viagem Literária integra as ações de incentivo à leitura desenvolvidas pelo SisEB e promove o acesso gratuito à literatura em bibliotecas públicas e comunitárias paulistas. Nesta edição, o eixo temático do programa é Mulheres da Literatura, embora o módulo de contação de histórias seja dedicado à mediação de leitura por meio da oralidade.
Serviço
18ª edição do Viagem Literária
- Itatiba (Biblioteca Pública Francisco da Silveira Leme), dia 19 de agosto, quarta-feira, às 9h e às 14h
- Várzea Paulista (Biblioteca Pública Profª Zulma Zuleika Turcato Maraccini), dia 21 de agosto, sexta-feira, às 9h e às 14h
Ih, Contei! é uma produtora de arte-educação fundada em 2012 no Morro do Turano (RJ) por Leandro Pedro e Elton Pinheiro. Misturando teatro de bonecos, música e dinâmicas interativas, a companhia já circulou por mais de 100 cidades brasileiras com projetos voltados para a infância.