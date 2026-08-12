A imaginação ganha espaço nas bibliotecas públicas e comunitárias do Estado de São Paulo até o dia 25 de agosto, quando a 18ª edição do programa Viagem Literária realiza uma programação gratuita de contação de histórias em 66 cidades paulistas, entre elas, Itatiba e Várzea Paulista. Voltadas principalmente ao público infantil, as apresentações convidam crianças, famílias, educadores e mediadores de leitura a vivenciarem histórias que despertam a criatividade e incentivam a formação de novos leitores.

Realizado pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, por meio do Sistema Estadual de Bibliotecas de São Paulo (SisEB), com execução da SP Leituras, o programa reúne artistas, grupos e companhias especializados em narração de histórias, que percorrem bibliotecas de diferentes regiões do Estado com atividades gratuitas.

Entre os grupos e artistas participantes estão nomes reconhecidos da narração oral contemporânea, que apresentam repertórios inspirados em contos populares, tradições afro-brasileiras, literatura infantil e histórias autorais.