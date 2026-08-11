O atacante Andryl, do Paulista, foi submetido nesta terça-feira (11) a uma cirurgia para o implante de um Cardioversor Desfibrilador Implantável (CDI). O procedimento contou com acompanhamento médico especializado, segundo informou o clube.

Após a cirurgia, o jogador seguirá sob os cuidados da equipe médica responsável, cumprindo as etapas necessárias de recuperação e acompanhamento. O Paulista afirmou que continuará oferecendo suporte ao atleta durante o período.

Andryl sofreu um mal súbito durante um treinamento do Paulista, em 22 de junho, e precisou receber atendimento médico. Desde então, o jogador vem sendo acompanhado por profissionais de saúde.