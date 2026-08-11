Uma adolescente de 12 anos, moradora em Jundiaí, foi vítima de estupro virtual, possivelmente cometido por um homem de 38 anos, morador de Irapuã, cidade do interior do estado de São Paulo, a quase 400 quilômetros de distância. O suspeito foi preso nesta terça-feira (11), em sua casa, pelas forças de segurança de Irapuã, em cumprimento a um mandado de prisão, após ter sido investigado e identificado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Jundiaí.

Segundo os delegados Camila Duarte Pina e Daniel Ghetti do Prado, titular e assistente da DDM de Jundiaí, respectivamente, o pai da vítima flagrou a filha em uma chamada de vídeo com um homem por meio da rede social Instagram.

Após questionar a filha, o pai procurou a DDM e denunciou o caso. Durante as investigações, chefiadas pela investigadora-chefe Lílian Picci, foi possível descobrir o conteúdo das conversas entre a adolescente e o suspeito, com evidências de crime sexual, no âmbito do estupro de vulnerável virtual.