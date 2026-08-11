11 de agosto de 2026
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Homem é preso dentro de casa após tentativa de fuga

Por Fábio Estevam |
| Tempo de leitura: 1 min
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O homem foi encaminhado ao Plantão Policial
O homem foi encaminhado ao Plantão Policial

Guardas municipais prenderam um homem por tráfico de drogas no bairro Novo Bonfim, em Cabreúva, após ele correr para dentro de sua casa tentando fugir dos agentes.

A equipe realizava patrulhamento tático, quando suspeitou de um homem em um ponto de tráfico. Ao perceber a presença da viatura, o suspeito dispensou uma sacola plástica e saiu correndo para o interior de uma residência.

Ele foi alcançado e abordado. Com ele, foram localizados um aparelho celular e dinheiro. Na sacola dispensada, os guardas encontraram porções de cocaína e pedras de crack.

O homem foi encaminhado ao Plantão Policial e apresentado ao delegado, que ratificou a prisão em flagrante por tráfico de drogas.

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