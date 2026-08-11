Guardas municipais prenderam um homem por tráfico de drogas no bairro Novo Bonfim, em Cabreúva, após ele correr para dentro de sua casa tentando fugir dos agentes.

A equipe realizava patrulhamento tático, quando suspeitou de um homem em um ponto de tráfico. Ao perceber a presença da viatura, o suspeito dispensou uma sacola plástica e saiu correndo para o interior de uma residência.

Ele foi alcançado e abordado. Com ele, foram localizados um aparelho celular e dinheiro. Na sacola dispensada, os guardas encontraram porções de cocaína e pedras de crack.