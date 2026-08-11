Um homem que caminhava armado pela rua foi preso após ser denunciado a policiais militares de Força Tática, que estavam em patrulhamento nesta segunda-feira (10), em Cabreúva.

Um transeunte percebeu que o homem estava armado e ficou desconfiado e com medo. Logo em seguida, ele se deparou com uma viatura do Tático e avisou aos policiais.

Os PMs saíram em patrulhamento e conseguiram encontrá-lo. Apesar de não estar mais armado, ele confessou que de fato tinha uma arma e que estava mesmo andando pelas ruas em posse dela.