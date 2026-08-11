11 de agosto de 2026
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ANDANDO LIVREMENTE

Homem compra arma com 13 'balas' para se proteger e acaba preso

Por Fábio Estevam |
| Tempo de leitura: 1 min
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Um transeunte percebeu que o homem estava armado e ficou desconfiado e com medo, avisando aos policiais do Tático
Um transeunte percebeu que o homem estava armado e ficou desconfiado e com medo, avisando aos policiais do Tático

Um homem que caminhava armado pela rua foi preso após ser denunciado a policiais militares de Força Tática, que estavam em patrulhamento nesta segunda-feira (10), em Cabreúva.

Um transeunte percebeu que o homem estava armado e ficou desconfiado e com medo. Logo em seguida, ele se deparou com uma viatura do Tático e avisou aos policiais.

Os PMs saíram em patrulhamento e conseguiram encontrá-lo. Apesar de não estar mais armado, ele confessou que de fato tinha uma arma e que estava mesmo andando pelas ruas em posse dela.

Os policiais foram até sua casa, onde encontraram um revólver de calibre 22 e 13 munições.

Questionado, ele disse que havia adquirido o armamento pensando em sua segurança.

Conduzido ao Plantão Policial, ele acabou preso em flagrante.

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