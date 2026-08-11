Arte contemporânea, memória ferroviária, patrimônio histórico e múltiplas expressões visuais compõem o circuito de exposições em cartaz nos equipamentos culturais de Jundiaí. Com entrada gratuita, as mostras promovidas pela Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT) oferecem ao público diferentes experiências de contato com a arte, a história e a identidade cultural da cidade, em espaços distribuídos por diversas regiões do município.
Na Pinacoteca Diógenes Duarte Paes, seguem em cartaz as exposições “Lost Toys – Brinquedos Perdidos”, do artista Eduardo Höfling Milani, e “Tatoo: Símbolos e Fantasias”, de João Borin. As duas mostras ficam abertas para visitação até o dia 22 de agosto e apresentam diferentes linguagens artísticas, explorando memórias, símbolos e narrativas visuais.
Exposições “Tatoo: Símbolos e Fantasias” e “Convite para o Chá das Cinco”
Na Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot, o público pode conferir a exposição coletiva “Convite para o Chá das Cinco”, que reúne obras de 100 artistas participantes, com curadoria de Aex Roch, Gabriel Francesco, Lui Guimarães, Maisa Apolinário e Marco Scareli. A mostra segue até 30 de agosto e propõe um diálogo entre diferentes expressões artísticas e poéticas visuais.
O Solar do Barão concentra duas experiências expositivas distintas. Enquanto “Jundiahy Colonial e Imperial” conduz o público por uma imersão na história de Jundiaí, a Galeria Jardim recebe a exposição “Les Détails C’Est La Vie”, da artista Edna Toledo, com curadoria de Alex Roch. Em cartaz até 31 de agosto, a mostra propõe um olhar atento aos detalhes e às sutilezas presentes na vida cotidiana.
No Museu dos Ferroviários, a exposição permanente “Ferrovias… Muito Além dos Trilhos” apresenta a importância da atividade ferroviária para o desenvolvimento econômico, social e cultural de Jundiaí, preservando a memória dos trabalhadores e da história ferroviária da cidade.