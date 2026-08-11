Arte contemporânea, memória ferroviária, patrimônio histórico e múltiplas expressões visuais compõem o circuito de exposições em cartaz nos equipamentos culturais de Jundiaí. Com entrada gratuita, as mostras promovidas pela Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT) oferecem ao público diferentes experiências de contato com a arte, a história e a identidade cultural da cidade, em espaços distribuídos por diversas regiões do município.

Na Pinacoteca Diógenes Duarte Paes, seguem em cartaz as exposições “Lost Toys – Brinquedos Perdidos”, do artista Eduardo Höfling Milani, e “Tatoo: Símbolos e Fantasias”, de João Borin. As duas mostras ficam abertas para visitação até o dia 22 de agosto e apresentam diferentes linguagens artísticas, explorando memórias, símbolos e narrativas visuais.



Exposições “Tatoo: Símbolos e Fantasias” e “Convite para o Chá das Cinco”