Um homem foi preso e mais de 500 porções de drogas foram apreendidas na antiga Rua Bolívia, no Jardim São Camilo, em Jundiaí, na madrugada desta terça-feira (11). Segundo o próprio preso, ele era o responsável pela venda de drogas na 'biqueira' da 'Viela 12'.

Os policiais da 1ª Cia do 49º Batalhão faziam patrulhamento quando avistaram um suspeito com uma sacola nas mãos, em frente à Viela 12, onde existe um ponto de tráfico. Ao perceber a presença da equipe, ele correu para a viela na tentativa de fuga, mas foi alcançado e detido.

Na sacola que ele carregava foram encontradas mais de 500 porções de drogas diversas, a maioria de crack.