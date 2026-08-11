11 de agosto de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
PARA SAIR DO PAPEL

Projetos da região podem receber financiamento do Estado de SP

Por Redação | Governo do Estado de São Paulo
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução / Google
O restauro do Casarão José Ignácio, em Jarinu, é um dos projetos pré-selecionados pelo FID
O restauro do Casarão José Ignácio, em Jarinu, é um dos projetos pré-selecionados pelo FID

A Secretaria da Justiça e Cidadania, por meio do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID), divulgou o resultado da pré-seleção das propostas apresentadas no Edital de Chamamento Público nº 01 SJC/FID/2026. Ao todo, 341 projetos são pré-selecionados, sendo 142 classificados como pré-selecionados e outros 199 como pré-selecionados com ressalvas sanáveis.

O resultado foi definido conforme deliberação da 53ª Reunião Extraordinária do Conselho Gestor do FID, realizada em 2 de julho de 2026, e contempla quatro categorias: propostas pré-selecionadas; pré-selecionadas com ressalvas sanáveis; não pré-selecionadas; e propostas desistentes ou em duplicidade.

Na Região Metropolitana de Jundiaí, quatro projetos foram pré-selecionados, sendo:

  • Louveira: Obra de Infraestrutura do Córrego Sapezal - Margem Direita (pré-selecionado)
  • Cabreúva: Pavimentação e Recapeamento Ruas do Bairro Bananal (pré-selecionado com ressalva sanável)
  • Jarinu: Restauro e Requalificação Cultural do Casarão José Ignácio, Patrimônio Histórico de Jarinu (pré-selecionado com ressalva sanável)
  • Várzea Paulista: Requalificação de Espaço Público Comunitário com Soluções Sustentáveis de Drenagem Urbana e Acessibilidade (pré-selecionado com ressalva sanável)

Ainda na região, não foram pré-selecionados os projetos:

  • Jundiaí: Restauro das Fachadas do Gabinete de Leitura Ruy Barbosa - Obra Âncora da Revitalização do Centro Histórico de Jundiaí (não pré-selecionado)
  • Campo Limpo Paulista: Unidade De Terapia Intensiva Adulto (Uti) com 20 Leitos e Centro De Quimioterapia com 13 Poltronas (não pré-selecionado)

As propostas classificadas como pré-selecionadas e pré-selecionadas com ressalvas sanáveis avançam para a próxima etapa do processo. Os proponentes têm prazo de 30 dias corridos para apresentar a documentação prevista no edital, de acordo com a modalidade do projeto, podendo ainda ser solicitados esclarecimentos ou complementações pela Administração.

Já os proponentes cujas propostas são consideradas não pré-selecionadas podem apresentar recurso administrativo no prazo de três dias úteis, contados da publicação do resultado no Diário Oficial do Estado e no site da Secretaria da Justiça e Cidadania. O recurso nos termos do irem 9.1 do edital, deve ser dirigido ao presidente do Conselho Gestor do FID e inserido no respectivo processo SEI até as 23h59 do último dia do prazo.

A relação completa das propostas e a classificação de cada projeto estão disponíveis para consulta no site da Secretaria da Justiça e Cidadania. Confira o resultado completo: https://www.justica.sp.gov.br/sec_justica/Edital_FID

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários