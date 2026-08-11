A Secretaria da Justiça e Cidadania, por meio do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID), divulgou o resultado da pré-seleção das propostas apresentadas no Edital de Chamamento Público nº 01 SJC/FID/2026. Ao todo, 341 projetos são pré-selecionados, sendo 142 classificados como pré-selecionados e outros 199 como pré-selecionados com ressalvas sanáveis.

O resultado foi definido conforme deliberação da 53ª Reunião Extraordinária do Conselho Gestor do FID, realizada em 2 de julho de 2026, e contempla quatro categorias: propostas pré-selecionadas; pré-selecionadas com ressalvas sanáveis; não pré-selecionadas; e propostas desistentes ou em duplicidade.

Na Região Metropolitana de Jundiaí, quatro projetos foram pré-selecionados, sendo: