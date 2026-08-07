Um homem foi preso em flagrante na noite desta quinta-feira (6), em Louveira, suspeito de adulterar as placas do carro que dirigia para tentar evitar abordagens policiais, uma vez que o carro está com a documentação atrasada há seis anos, e ele não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A prisão ocorreu na rodovia Anhanguera e foi feita por policiais militares.
Os cabos Correia e Gamero trafegavam pela rodovia quando perceberam um Gol circulando em alta velocidade e 'costurando' no trânsito. Os policiais se aproximaram e fizeram uma consulta da placa, constatando que a identificação pertencia a outro automóvel.
A abordagem ocorreu nas proximidades do bairro San Francisco. Durante a vistoria, os policiais encontraram fitas isolantes utilizadas para alterar os caracteres das placas do Gol.
Questionado, o motorista confessou que havia feito a adulteração. Segundo ele, a intenção era evitar multas e uma eventual abordagem policial, já que não possui CNH e o licenciamento do veículo estava atrasado havia seis anos.
O suspeito foi encaminhado ao Plantão Policial, onde teve a prisão em flagrante ratificada pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Ele permaneceu à disposição da Justiça.
O veículo foi apreendido.