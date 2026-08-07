As secretarias e órgãos envolvidos no trabalho do Núcleo de Ordem Urbana (NOU), da Prefeitura de Jundiaí, fizeram um balanço das ações no primeiro semestre deste ano, além de planejar a atuação na segunda metade de 2026. Uma das prioridades a partir de agora é intensificar a fiscalização a ferros-velhos irregulares, seja pela falta de alvará de funcionamento ou pelo comércio de produtos de origem desconhecida, furtados ou roubados.

O NOU foi criado pela prefeitura como uma estratégia permanente de atuação integrada entre secretarias municipais e forças de segurança para enfrentar, de forma coordenada, questões relacionadas à ocupação irregular de áreas públicas, pessoas em situação de rua, tráfico de drogas, saúde pública, comércio irregular de sucatas e limpeza urbana.