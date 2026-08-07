As secretarias e órgãos envolvidos no trabalho do Núcleo de Ordem Urbana (NOU), da Prefeitura de Jundiaí, fizeram um balanço das ações no primeiro semestre deste ano, além de planejar a atuação na segunda metade de 2026. Uma das prioridades a partir de agora é intensificar a fiscalização a ferros-velhos irregulares, seja pela falta de alvará de funcionamento ou pelo comércio de produtos de origem desconhecida, furtados ou roubados.
O NOU foi criado pela prefeitura como uma estratégia permanente de atuação integrada entre secretarias municipais e forças de segurança para enfrentar, de forma coordenada, questões relacionadas à ocupação irregular de áreas públicas, pessoas em situação de rua, tráfico de drogas, saúde pública, comércio irregular de sucatas e limpeza urbana.
No encontro realizado nesta semana, no Paço Municipal, o prefeito Gustavo Martinelli se reuniu com vários secretários e servidores das pastas de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), Segurança Pública (SMSP), Promoção da Saúde (SMPS), Assistência e Desenvolvimento Social (Smads) e Comunicação (SMCOM), além da Guarda Municipal e do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM).
Na quarta-feira (4), equipes da GMJ, do Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas), da Smads e da Smisp estiveram no Jardim São Camilo, para dar assistência a moradores de rua e retirar de espaços públicos vários materiais inservíveis (lonas, pedaços de madeira, carrinhos de supermercado e outros objetos).
“Vamos aperfeiçoar o trabalho realizado até agora com o reforço da fiscalização em ferros-velhos, visando a redução do comércio irregular de fios e de outros produtos furtados, prática que financia organizações criminosas e traz prejuízos aos munícipes e à cidade”, destacou o prefeito.
Segundo o subcomandante da Guarda Municipal de Jundiaí, Dênis Berni, o combate ao comércio ilegal nos ferros-velhos também contribui para a redução do tráfico e do consumo de drogas. “Muitos usuários cometem furtos de fios de cobre, torneiras e hidrômetros por exemplo, e vendem os artigos em comércios como esses para adquirir entorpecentes”, revelou Dênis Berni.
Prevenção de doenças
Também é prioridade dos integrantes do NOU a eliminação de pontos de acúmulo de água nos espaços públicos (para impedir a proliferação do mosquito da dengue e outras doenças) e de materiais inservíveis e lixo, que diminui a chance de atrair ratos e locais de acúmulo de água e da urina de roedores, evitando assim a leptospirose.
Ações diurnas e noturnas do NOU seguirão ocorrendo em toda a cidade, direcionadas a questões de saúde, segurança, desocupação de áreas públicas (praças, abrigos de ônibus, calçadas etc.) e acolhimento a moradores de rua, sempre com respeito e dignidade. Também colaboram com a Prefeitura nestas ações do Núcleo de Ordem Urbana as outras forças de segurança que atuam em Jundiaí (como as polícias Civil e Militar), Vigilância Sanitária (Visam), Fiscalização do Comércio e Seas.