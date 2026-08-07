08 de agosto de 2026
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FISCALIZAÇÃO

Núcleo de Ordem Urbana entra em nova fase e mira ferros-velhos

Por Redeação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Viatura da GMJ durante ação do NOU realizada na avenida José Maria Whitaker
Viatura da GMJ durante ação do NOU realizada na avenida José Maria Whitaker

As secretarias e órgãos envolvidos no trabalho do Núcleo de Ordem Urbana (NOU), da Prefeitura de Jundiaí, fizeram um balanço das ações no primeiro semestre deste ano, além de planejar a atuação na segunda metade de 2026. Uma das prioridades a partir de agora é intensificar a fiscalização a ferros-velhos irregulares, seja pela falta de alvará de funcionamento ou pelo comércio de produtos de origem desconhecida, furtados ou roubados.

O NOU foi criado pela prefeitura como uma estratégia permanente de atuação integrada entre secretarias municipais e forças de segurança para enfrentar, de forma coordenada, questões relacionadas à ocupação irregular de áreas públicas, pessoas em situação de rua, tráfico de drogas, saúde pública, comércio irregular de sucatas e limpeza urbana.

No encontro realizado nesta semana, no Paço Municipal, o prefeito Gustavo Martinelli se reuniu com vários secretários e servidores das pastas de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), Segurança Pública (SMSP), Promoção da Saúde (SMPS), Assistência e Desenvolvimento Social (Smads) e Comunicação (SMCOM), além da Guarda Municipal e do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM).

Na quarta-feira (4), equipes da GMJ, do Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas), da Smads e da Smisp estiveram no Jardim São Camilo, para dar assistência a moradores de rua e retirar de espaços públicos vários materiais inservíveis (lonas, pedaços de madeira, carrinhos de supermercado e outros objetos).

“Vamos aperfeiçoar o trabalho realizado até agora com o reforço da fiscalização em ferros-velhos, visando a redução do comércio irregular de fios e de outros produtos furtados, prática que financia organizações criminosas e traz prejuízos aos munícipes e à cidade”, destacou o prefeito.

Segundo o subcomandante da Guarda Municipal de Jundiaí, Dênis Berni, o combate ao comércio ilegal nos ferros-velhos também contribui para a redução do tráfico e do consumo de drogas. “Muitos usuários cometem furtos de fios de cobre, torneiras e hidrômetros por exemplo, e vendem os artigos em comércios como esses para adquirir entorpecentes”, revelou Dênis Berni.

Prevenção de doenças

Também é prioridade dos integrantes do NOU a eliminação de pontos de acúmulo de água nos espaços públicos (para impedir a proliferação do mosquito da dengue e outras doenças) e de materiais inservíveis e lixo, que diminui a chance de atrair ratos e locais de acúmulo de água e da urina de roedores, evitando assim a leptospirose.

Ações diurnas e noturnas do NOU seguirão ocorrendo em toda a cidade, direcionadas a questões de saúde, segurança, desocupação de áreas públicas (praças, abrigos de ônibus, calçadas etc.) e acolhimento a moradores de rua, sempre com respeito e dignidade. Também colaboram com a Prefeitura nestas ações do Núcleo de Ordem Urbana as outras forças de segurança que atuam em Jundiaí (como as polícias Civil e Militar), Vigilância Sanitária (Visam), Fiscalização do Comércio e Seas.

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