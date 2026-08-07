Uma mulher procurada pela Justiça por furto se deu mal ao ser capturada pela Polícia Militar após abordar uma viatura para pedir ajuda após uma discussão. O caso aconteceu no bairro Aeroporto, em Jundiaí.

Segundo a PM, a mulher parou os policiais durante o patrulhamento e pediu que eles localizassem um homem com quem havia acabado de discutir.

Durante o atendimento da ocorrência, os policiais realizaram a qualificação da mulher e consultaram seus dados pessoais nos sistemas policiais. Foi então constatada a existência de um mandado de prisão em aberto contra ela pelo crime de furto.