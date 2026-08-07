07 de agosto de 2026
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FOI PRESA

Mulher se dá mal ao parar viatura para pedir ajuda após discussão

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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A mulher acabou sendo presa pelos PMs
A mulher acabou sendo presa pelos PMs

Uma mulher procurada pela Justiça por furto se deu mal ao ser capturada pela Polícia Militar após abordar uma viatura para pedir ajuda após uma discussão. O caso aconteceu no bairro Aeroporto, em Jundiaí.

Segundo a PM, a mulher parou os policiais durante o patrulhamento e pediu que eles localizassem um homem com quem havia acabado de discutir.

Durante o atendimento da ocorrência, os policiais realizaram a qualificação da mulher e consultaram seus dados pessoais nos sistemas policiais. Foi então constatada a existência de um mandado de prisão em aberto contra ela pelo crime de furto.

Diante da ordem judicial, a mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada à delegacia, onde o mandado foi formalmente cumprido.

Ela permaneceu à disposição da Justiça.

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