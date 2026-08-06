07 de agosto de 2026
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DURANTE O TRABALHO

Pedreiro morre tentando salvar o colega afogado em caixa d'água

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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JORNAL DE JUNDIAÍ
O caso foi registrado como morte suspeita e será investigado pela Polícia Civil
O caso foi registrado como morte suspeita e será investigado pela Polícia Civil

Um pedreiro de 68 anos morreu após tentar salvar um colega de trabalho que havia desmaiado e caído dentro de uma caixa d'água durante um serviço de manutenção em uma empresa no bairro Aeroporto, em Jundiaí.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, os dois trabalhadores realizavam a limpeza da estrutura quando um deles, possivelmente intoxicado pelo odor de um produto químico utilizado no serviço, perdeu a consciência e caiu no interior da caixa d'água.

Ao perceber a situação, o pedreiro entrou na caixa na tentativa de resgatar o colega. No entanto, ele também acabou se afogando.

Outros funcionários da empresa iniciaram o resgate e acionaram a ambulância. O pedreiro foi retirado do local e encaminhado ao Hospital São Vicente de Paulo, mas não resistiu.

O outro trabalhador foi socorrido e transferido para um hospital em Campinas, onde permaneceu internado.

O caso foi registrado como morte suspeita e a Polícia Civil investigará as circunstâncias do acidente.

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