Um pedreiro de 68 anos morreu após tentar salvar um colega de trabalho que havia desmaiado e caído dentro de uma caixa d'água durante um serviço de manutenção em uma empresa no bairro Aeroporto, em Jundiaí.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, os dois trabalhadores realizavam a limpeza da estrutura quando um deles, possivelmente intoxicado pelo odor de um produto químico utilizado no serviço, perdeu a consciência e caiu no interior da caixa d'água.

Ao perceber a situação, o pedreiro entrou na caixa na tentativa de resgatar o colega. No entanto, ele também acabou se afogando.