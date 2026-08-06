Um homem foi preso por violência doméstica na noite desta quarta-feira (5), em Itatiba, suspeito de ameaçar a própria esposa de morte. A ocorrência foi atendida por policiais militares, que já haviam sido acionados anteriormente para o mesmo endereço.

Segundo a PM, a primeira intervenção no imóvel terminou sem prisões, sendo registrada apenas como um desentendimento entre o casal. No entanto, pouco depois da saída da equipe, a mulher voltou a acionar a corporação, informando que o companheiro a impedia de entrar em casa e havia passado a fazer ameaças de morte.

Os policiais retornaram ao local e, diante do relato da vítima, conduziram o casal ao DP.