Um homem foi preso por violência doméstica na noite desta quarta-feira (5), em Itatiba, suspeito de ameaçar a própria esposa de morte. A ocorrência foi atendida por policiais militares, que já haviam sido acionados anteriormente para o mesmo endereço.
Segundo a PM, a primeira intervenção no imóvel terminou sem prisões, sendo registrada apenas como um desentendimento entre o casal. No entanto, pouco depois da saída da equipe, a mulher voltou a acionar a corporação, informando que o companheiro a impedia de entrar em casa e havia passado a fazer ameaças de morte.
Os policiais retornaram ao local e, diante do relato da vítima, conduziram o casal ao DP.
Durante o atendimento, o homem, que apresentava sinais de embriaguez e odor etílico, afirmou ter ingerido cerveja e disse que agiu por estar nervoso, alegando suspeitar de uma traição por parte da companheira. Apesar da situação, ele não ofereceu resistência à abordagem.
Após analisar a ocorrência, o delegado de plantão determinou a prisão em flagrante do suspeito, que permaneceu à disposição da Justiça.
De acordo com a PM, a vítima não sofreu agressões físicas.