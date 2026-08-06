Um homem procurado pela Justiça por dívida de pensão alimentícia foi preso nesta quarta-feira (5), em Jundiaí, durante uma ação da Guarda Municipal. Esta é a segunda vez que ele é preso pelo mesmo motivo.

A captura foi realizada pelos GMs Zarantonello, Fialho, Abreu e F. Santos, do Apoio Tático, após informações sobre o trajeto que o homem faria com sua motocicleta. Com base nessas informações, os guardas intensificaram o patrulhamento e localizaram o homem na marginal da rodovia Anhanguera.

Durante a abordagem, os agentes consultaram seus dados e confirmaram a existência de um mandado de prisão expedido pela Justiça em razão de uma dívida superior a R$ 3 mil de pensão alimentícia.