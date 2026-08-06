Um casal foi preso em flagrante por tráfico de drogas na quarta-feira (5), no bairro Jundiaí Mirim, em Jundiaí, durante uma ação da Guarda Municipal. A ocorrência foi atendida por equipes de Apoio Tático, que apreenderam porções de entorpecentes escondidas em um copo da Barbie (que era usado como discarce) e no porta-malas de um veículo.

Os guardas Zarantonello, Fialho, Abreu e F. Santos realizavam patrulhamento quando desconfiaram da atitude de um homem que estava sobre o teto de um carro aparentemente abandonado, enquanto uma mulher permanecia ao lado do veículo.

Ao notar a aproximação da viatura, o homem desceu do automóvel, colocou um objeto no porta-malas e, junto com a mulher, tentou disfarçar a situação, o que motivou a abordagem.