Um casal foi preso em flagrante por tráfico de drogas na quarta-feira (5), no bairro Jundiaí Mirim, em Jundiaí, durante uma ação da Guarda Municipal. A ocorrência foi atendida por equipes de Apoio Tático, que apreenderam porções de entorpecentes escondidas em um copo da Barbie (que era usado como discarce) e no porta-malas de um veículo.
Os guardas Zarantonello, Fialho, Abreu e F. Santos realizavam patrulhamento quando desconfiaram da atitude de um homem que estava sobre o teto de um carro aparentemente abandonado, enquanto uma mulher permanecia ao lado do veículo.
Ao notar a aproximação da viatura, o homem desceu do automóvel, colocou um objeto no porta-malas e, junto com a mulher, tentou disfarçar a situação, o que motivou a abordagem.
Durante a revista, os guardas localizaram com a suspeita um copo infantil da personagem Barbie contendo dezenas de porções de drogas já embaladas para comercialização. Em seguida, ao vistoriarem o porta-malas do veículo, encontraram mais entorpecentes.
O casal foi encaminhado ao Plantão Policial, onde o delegado ratificou a prisão em flagrante por tráfico de drogas.
Participaram da ocorrência os GMs Honório, Franciane e Deiviti, todos integrantes do Apoio Tático.