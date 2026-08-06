07 de agosto de 2026
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O COPO ERA DISFARCE

Casal é preso com copo da Barbie cheio de drogas

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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O casal foi encaminhado ao Plantão Policial
O casal foi encaminhado ao Plantão Policial

Um casal foi preso em flagrante por tráfico de drogas na quarta-feira (5), no bairro Jundiaí Mirim, em Jundiaí, durante uma ação da Guarda Municipal. A ocorrência foi atendida por equipes de Apoio Tático, que apreenderam porções de entorpecentes escondidas em um copo da Barbie (que era usado como discarce) e no porta-malas de um veículo.

Os guardas Zarantonello, Fialho, Abreu e F. Santos realizavam patrulhamento quando desconfiaram da atitude de um homem que estava sobre o teto de um carro aparentemente abandonado, enquanto uma mulher permanecia ao lado do veículo.

Ao notar a aproximação da viatura, o homem desceu do automóvel, colocou um objeto no porta-malas e, junto com a mulher, tentou disfarçar a situação, o que motivou a abordagem.

Durante a revista, os guardas localizaram com a suspeita um copo infantil da personagem Barbie contendo dezenas de porções de drogas já embaladas para comercialização. Em seguida, ao vistoriarem o porta-malas do veículo, encontraram mais entorpecentes.

O casal foi encaminhado ao Plantão Policial, onde o delegado ratificou a prisão em flagrante por tráfico de drogas.

Participaram da ocorrência os GMs Honório, Franciane e Deiviti, todos integrantes do Apoio Tático.

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