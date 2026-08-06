Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica na noite desta quarta-feira (5), em Itupeva, após ser acusado de ameaçar atear foto na própria esposa durante uma discussão. A ocorrência foi atendida por policiais militares da 2ª Companhia do 11º Batalhão da Polícia Militar.

A PM foi acionada pela vítima, que relatou ter sido ameaçada pelo companheiro. Segundo ela, durante o desentendimento, o homem danificou o carro da família e utilizou uma faca na tentativa de furar os pneus do veículo, mas não conseguiu. Ainda de acordo com o relato da mulher, o suspeito também ameaçou atear fogo nela e no automóvel.

Após receber as informações, os policiais iniciaram buscas e localizaram o homem em um bar nas proximidades da residência do casal. Durante a abordagem, ele admitiu ter danificado o veículo, alegando que o carro lhe pertencia e que agiu por impulso após descobrir que a esposa havia escondido seu telefone celular.