Um casal foi preso em flagrante na noite desta quarta-feira (5), suspeito de furtar uma loja de roupas em um shopping de Jundiaí. A mulher foi detida ainda dentro do centro comercial. O homem, por sua vez, foi preso na estação de trem da cidade, após se evadir utilizando transporte de aplicativo. A prisão foi feita por policiais militares do 11° Batalhão.

A ocorrência teve início após a equipe de segurança da loja identificar o furto e deter a mulher na praça de alimentação do centro comercial. Com ela, foram recuperadas mais de 20 peças de roupas que haviam sido furtadas.

Durante o atendimento da ocorrência, os policiais foram informados de que o comparsa da suspeita havia deixado o shopping em um veículo de transporte por aplicativo.