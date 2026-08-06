Um casal foi preso em flagrante na noite desta quarta-feira (5), suspeito de furtar uma loja de roupas em um shopping de Jundiaí. A mulher foi detida ainda dentro do centro comercial. O homem, por sua vez, foi preso na estação de trem da cidade, após se evadir utilizando transporte de aplicativo. A prisão foi feita por policiais militares do 11° Batalhão.
A ocorrência teve início após a equipe de segurança da loja identificar o furto e deter a mulher na praça de alimentação do centro comercial. Com ela, foram recuperadas mais de 20 peças de roupas que haviam sido furtadas.
Durante o atendimento da ocorrência, os policiais foram informados de que o comparsa da suspeita havia deixado o shopping em um veículo de transporte por aplicativo.
Com base nas informações, as equipes iniciaram buscas e localizaram o automóvel. O motorista informou que o passageiro havia desembarcado na estação ferroviária de Jundiaí.
Os policiais seguiram até o local e encontraram o suspeito ainda de posse de mercadorias furtadas da loja. Ele foi abordado e detido sem oferecer resistência.
O casal foi encaminhado ao Plantão Policial, onde o delegado ratificou a prisão em flagrante pelo crime de furto. Ambos permaneceram à disposição da Justiça.