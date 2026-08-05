Sete criminosos armados e vestidos com roupas escuras roubaram cerca de 8,5 toneladas de carne de um frigorífico localizado na estrada dos Medeiros, no Rio das Pedras, em Jundiaí, na manhã desta quarta-feira (5).

Segundo relatos da supervisora da empresa à Polícia Militar, os criminosos chegaram ao local em um caminhão e um utilitário e entraram na empresa ameaçando os funcionários com armas de fogo, renderam 17 deles e os mantiveram reféns durante toda a ação.

A supervisora contou ainda que o utilitário foi carregado primeiro com meia tonelada de carne. Uma hora após, o caminhão encostou na empresa e foi carregado com mais, aproximadamente, oito toneladas de carne. Em seguida fugiram do local.