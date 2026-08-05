O fortalecimento do El Niño deverá atingir forte intensidade no inverno de 2026. O alerta é do Climatempo. Segundo as previsões, o fenômeno climático vai alterar ainda mais os padrões de circulação atmosférica, dificultando a chegada de frentes frias prolongadas na região Sudeste do país. Especialistas afirma que o cenário, de baixa umidade, será propício para a rápida propagação de queimadas.
“A região Sudeste, e em particular o estado de São Paulo, está entrando em um período crítico, e os modelos indicam episódios de temperaturas anômalas e bloqueios atmosféricos que vão secar drasticamente a vegetação", alerta o Head de Operações Meteorológicas da Climatempo, Pedro Regoto, ao ressaltar que é importante entender que o fogo não precisa tocar a rede elétrica para causar danos.
O alerta faz com que a CPFL Piratininga fique ainda mais atenta, pois a combinação de ar seco, calor extremo gerado pelas chamas e fortes ventos, comuns na estação, já é suficiente para criar colunas térmicas que podem causar perturbações ao sistema elétrico. As queimadas próximas às redes elétricas representam riscos significativos, como interrupções no fornecimento de energia devido a danos em cabos e equipamentos.
Para reduzir o número de ocorrências provocadas por queimadas, a CPFL Piratininga realiza periodicamente a limpeza de faixas de servidão, poda de árvores e arbustos e remoção da vegetação ao redor dos postes. A empresa também intensifica inspeções para identificar e mitigar riscos potenciais.
“A CPFL Piratininga está reforçando todas as suas frentes de prevenção para o período mais crítico do ano. Além das ações de manutenção e inspeção da rede, estamos ampliando o trabalho de conscientização junto à população, ao poder público e aos setores produtivos para reduzir os riscos de queimadas e seus impactos no fornecimento de energia. A prevenção é o caminho mais eficaz para proteger as pessoas, o meio ambiente e garantir a continuidade de um serviço essencial”, afirma o diretor-presidente da CPFL Piratininga, Osvanil Oliveira Pereira,
Prevenção e resultados
Na área de concessão da CPFL Piratininga, em 2025 foram registrados 159 focos de queimadas, sendo 88 no primeiro semestre. No mesmo período de 2026, esse número caiu para 46 ocorrências, uma redução de quase 48%.
Embora os indicadores apontem queda, a CPFL Piratininga destaca que o cenário ainda exige atenção permanente e o fortalecimento das ações preventivas, especialmente durante os períodos mais secos e de temperaturas elevadas.
Isso porque, mesmo quando as chamas não atingem diretamente a rede elétrica, o calor intenso pode provocar curtos-circuitos, rompimento de cabos e interrupções no fornecimento de energia. Além disso, a fuligem transportada pelo vento e o grande volume de fumaça também podem provocar transtornos. Além das ações de campo, a concessionária promove campanhas educativas e ressalta que a prevenção de incêndios é responsabilidade de todos.
Orientações importantes
A CPFL Piratininga indica alguns cuidados para que a população colabore no processo de prevenção contra queimadas:
- Não jogar cigarros nem fósforos às margens das rodovias;
- Não fazer queimadas para limpeza de terreno ou destruição de lixo;
- Só fazer queimadas controladas para atividades agrícolas;
- Em áreas verdes nos centros urbanos, evitar o uso de fogueiras ou churrasqueiras em locais não autorizados;
- Manter a vegetação ao redor de residências com poda adequada e não acumular materiais inflamáveis;
- Não soltar balões. Além de ser crime, pode provocar acidentes aéreos e incêndios;
- Ao notar fumaça suspeita ou foco de incêndio, informar imediatamente o Corpo de Bombeiros (193);
- Em caso de falta de energia ou de incêndio sob a rede elétrica, acionar os canais de atendimento da CPFL Piratininga.