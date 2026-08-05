O fortalecimento do El Niño deverá atingir forte intensidade no inverno de 2026. O alerta é do Climatempo. Segundo as previsões, o fenômeno climático vai alterar ainda mais os padrões de circulação atmosférica, dificultando a chegada de frentes frias prolongadas na região Sudeste do país. Especialistas afirma que o cenário, de baixa umidade, será propício para a rápida propagação de queimadas.

“A região Sudeste, e em particular o estado de São Paulo, está entrando em um período crítico, e os modelos indicam episódios de temperaturas anômalas e bloqueios atmosféricos que vão secar drasticamente a vegetação", alerta o Head de Operações Meteorológicas da Climatempo, Pedro Regoto, ao ressaltar que é importante entender que o fogo não precisa tocar a rede elétrica para causar danos.

O alerta faz com que a CPFL Piratininga fique ainda mais atenta, pois a combinação de ar seco, calor extremo gerado pelas chamas e fortes ventos, comuns na estação, já é suficiente para criar colunas térmicas que podem causar perturbações ao sistema elétrico. As queimadas próximas às redes elétricas representam riscos significativos, como interrupções no fornecimento de energia devido a danos em cabos e equipamentos.