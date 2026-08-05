07 de agosto de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
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NA VILA MARINGÁ

GMs salvam bebê engasgado em Jundiaí

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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A mãe estava amamentando a criança quando ela se engasgou
A mãe estava amamentando a criança quando ela se engasgou

Um bebê de apenas 10 dias foi salvo nesta quarta-feira (5) pela Guarda Municipal de Jundiaí após se engasgar durante a amamentação, na Vila Maringá.

De acordo com a GM, a mãe estava amamentando a criança quando ela se engasgou. Desesperada a mãe acionou o pai que estava no trabalho e ao buscar ajuda na rua ela avistou uma viatura da GM (Inspetor Munhoz) e pediu socorro. 

A equipe acionou o rádio e informou o endereço. Outra equipe composta pelos GMs Alfier e Felipe Daniel, que estava por perto, chegou em poucos minutos e realizou a manobra de desengasgo, fazendo a criança voltar a respirar sem dificuldades.

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