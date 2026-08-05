Um bebê de apenas 10 dias foi salvo nesta quarta-feira (5) pela Guarda Municipal de Jundiaí após se engasgar durante a amamentação, na Vila Maringá.
De acordo com a GM, a mãe estava amamentando a criança quando ela se engasgou. Desesperada a mãe acionou o pai que estava no trabalho e ao buscar ajuda na rua ela avistou uma viatura da GM (Inspetor Munhoz) e pediu socorro.
A equipe acionou o rádio e informou o endereço. Outra equipe composta pelos GMs Alfier e Felipe Daniel, que estava por perto, chegou em poucos minutos e realizou a manobra de desengasgo, fazendo a criança voltar a respirar sem dificuldades.