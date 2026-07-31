O ‘Qualifica SP – Empreenda’, programa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está com inscrições abertas para o terceiro ciclo de 500 vagas do curso gratuito e remoto de empreendedorismo. Os interessados podem se inscrever pelo site www.qualificasp.sp.gov.br até dia 8 de agosto.

A iniciativa capacita empreendedores de micro e pequenas empresas oferecendo mentorias coletivas e individuais. Podem participar empreendedores de todo Estado de São Paulo, com 18 anos ou mais, formais ou informais. As aulas têm previsão para início na segunda semana de agosto.

O curso, executado pela Fundação Dom Cabral, é dividido em três módulos com carga horária de 30 horas. Os alunos terão mentoria coletiva e individual e aprenderão sobre gestão financeira, a identificar oportunidades de mercado e a construir um plano de negócios.