O ‘Qualifica SP – Empreenda’, programa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está com inscrições abertas para o terceiro ciclo de 500 vagas do curso gratuito e remoto de empreendedorismo. Os interessados podem se inscrever pelo site www.qualificasp.sp.gov.br até dia 8 de agosto.
A iniciativa capacita empreendedores de micro e pequenas empresas oferecendo mentorias coletivas e individuais. Podem participar empreendedores de todo Estado de São Paulo, com 18 anos ou mais, formais ou informais. As aulas têm previsão para início na segunda semana de agosto.
O curso, executado pela Fundação Dom Cabral, é dividido em três módulos com carga horária de 30 horas. Os alunos terão mentoria coletiva e individual e aprenderão sobre gestão financeira, a identificar oportunidades de mercado e a construir um plano de negócios.
Um levantamento do Sebrae aponta que entre as maiores dificuldades dos empreendedores estão acesso à crédito, divulgação e venda de produtos e serviços, burocracia e controle das finanças.
Serviço
Inscrições para curso ‘Qualifica SP – Empreenda’
Prazo: até 08/08
Site: www.qualificasp.sp.gov.br