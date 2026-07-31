Vendeu um veículo e está sem tempo para cumprir a burocracia de transferência? Calma. A solução está na Transferência Digital de Veículo (TDV), que permite que vendedor e comprador realizem toda a operação de forma on-line. O serviço está disponível no portal do Detran-SP e aplicativo do Poupatempo, podendo ser efetuado em poucos minutos.

Para a realização da transferência, é necessário que vendedor e comprador possuam conta Gov.br com nível prata ou ouro, além dos seguintes documentos: CRVe (Certificado de Registro do Veículo eletrônico) ou ATPV-e (Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo): se o veículo foi registrado a partir de janeiro de 2021, o documento já está no formato digital.

Para veículos anteriores, é necessário fazer a conversão do documento impresso; laudo de vistoria veicular: deve estar aprovado e ter sido emitido por uma empresa credenciada nos últimos 60 dias; registro da intenção de venda e da compra: o vendedor precisa registrar a intenção de venda e o comprador deve confirmar a compra. As duas etapas são feitas pelo aplicativo Poupatempo.