Vendeu um veículo e está sem tempo para cumprir a burocracia de transferência? Calma. A solução está na Transferência Digital de Veículo (TDV), que permite que vendedor e comprador realizem toda a operação de forma on-line. O serviço está disponível no portal do Detran-SP e aplicativo do Poupatempo, podendo ser efetuado em poucos minutos.
Para a realização da transferência, é necessário que vendedor e comprador possuam conta Gov.br com nível prata ou ouro, além dos seguintes documentos: CRVe (Certificado de Registro do Veículo eletrônico) ou ATPV-e (Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo): se o veículo foi registrado a partir de janeiro de 2021, o documento já está no formato digital.
Para veículos anteriores, é necessário fazer a conversão do documento impresso; laudo de vistoria veicular: deve estar aprovado e ter sido emitido por uma empresa credenciada nos últimos 60 dias; registro da intenção de venda e da compra: o vendedor precisa registrar a intenção de venda e o comprador deve confirmar a compra. As duas etapas são feitas pelo aplicativo Poupatempo.
O primeiro passo é registrar a intenção de venda pelo portal do Detran-SP ou pelo aplicativo do Poupatempo. O vendedor deve preencher os dados do veículo e, caso não haja restrições, realizar o reconhecimento facial. Em seguida, basta aguardar a assinatura digital do comprador. Para assinar a transferência, o comprador deve acessar o portal do Detran ou aplicativo do Poupatempo, fazer o reconhecimento facial, selecionar o veículo desejado, conferir os dados e concluir a assinatura.
O andamento da transação pode ser acompanhado por meio das duas plataformas. Após a assinatura do comprador, o documento fica disponível para a assinatura do vendedor, permitindo o prosseguimento da transferência. A última etapa do processo é o pagamento da taxa de transferência pelo comprador, que pode ser realizado via Pix. A Transferência Digital do Veículo é concluída com a confirmação do pagamento.