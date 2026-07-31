31 de julho de 2026
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ESTAVA NA OBRA

Pai devedor de pensão alimentícia é preso durante o trabalho

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Ele foi encaminhado ao DP, onde o mandado judicial foi cumprido
Ele foi encaminhado ao DP, onde o mandado judicial foi cumprido

Um homem procurado pela Justiça por dívida de pensão alimentícia foi preso na manhã desta sexta-feira (31), enquanto trabalhava em uma obra dentro de um condomínio em Itupeva. A captura foi realizada por policiais militares da 2ª Companhia do 11º Batalhão da Polícia Militar.

A PM recebeu informações de que um homem com mandado de prisão em aberto estaria prestando serviços no local. Os policiais se deslocaram até a obra e realizaram a abordagem.

Em consulta aos seus dados pessoais, foi confirmado que havia um mandado de prisão expedido pela Justiça de São José dos Campos em razão de débito de pensão alimentícia.

Diante da confirmação, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde o mandado judicial foi formalmente cumprido.

Ele permaneceu à disposição da Justiça.

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