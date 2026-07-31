Um homem procurado pela Justiça por dívida de pensão alimentícia foi preso na manhã desta sexta-feira (31), enquanto trabalhava em uma obra dentro de um condomínio em Itupeva. A captura foi realizada por policiais militares da 2ª Companhia do 11º Batalhão da Polícia Militar.

A PM recebeu informações de que um homem com mandado de prisão em aberto estaria prestando serviços no local. Os policiais se deslocaram até a obra e realizaram a abordagem.

Em consulta aos seus dados pessoais, foi confirmado que havia um mandado de prisão expedido pela Justiça de São José dos Campos em razão de débito de pensão alimentícia.