31 de julho de 2026
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ECONOMIA CRIATIVA

Cajamar fará mais uma edição da Feira do Pôr do Sol neste sábado

Por Redação | Prefeitura de Cajamar
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Cajamar
Evento acontece no Parque Linear de Cajamar, com gastronomia, artesanato, atrações culturais e reconhecimento aos talentos da economia criativa do município
Evento acontece no Parque Linear de Cajamar, com gastronomia, artesanato, atrações culturais e reconhecimento aos talentos da economia criativa do município

Neste sábado, 1º de agosto, das 15h às 20h, o Parque Linear de Cajamar – Centro recebe mais uma edição da Feira do Pôr do Sol, com gastronomia, artesanato, música e uma programação que celebra a cultura e os talentos da cidade.

Um dos grandes destaques desta edição será a entrega do Selo Cajamar Criativa, realizada durante a feira. A iniciativa da prefeitura reconhece artistas, coletivos, empresas e projetos que contribuem para fortalecer a cultura e a economia criativa do município.

Ao longo da tarde, o público também poderá prestigiar apresentações culturais e musicais, como dança do ventre, coral, banda de rock e maculelê.

Confira a programação

  • 15h30 – Belly Dreams – grupo de dança do ventre de Cajamar
  • 16h – Entrega do Selo Cajamar Criativa
  • 17h – Coral Encanta Cajamar
  • 17h30 – Banda Lex Rock
  • 19h – Maculelê – Capoeira Maziero

Serviço
Feira do Pôr do Sol
1/8 (sábado), das 15h às 20h
Parque Linear de Cajamar – Centro (avenida) Prefeito Juvenal Ferreira dos Santos, nº 1245

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