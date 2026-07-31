Neste sábado, 1º de agosto, das 15h às 20h, o Parque Linear de Cajamar – Centro recebe mais uma edição da Feira do Pôr do Sol, com gastronomia, artesanato, música e uma programação que celebra a cultura e os talentos da cidade.
Um dos grandes destaques desta edição será a entrega do Selo Cajamar Criativa, realizada durante a feira. A iniciativa da prefeitura reconhece artistas, coletivos, empresas e projetos que contribuem para fortalecer a cultura e a economia criativa do município.
Ao longo da tarde, o público também poderá prestigiar apresentações culturais e musicais, como dança do ventre, coral, banda de rock e maculelê.
Confira a programação
- 15h30 – Belly Dreams – grupo de dança do ventre de Cajamar
- 16h – Entrega do Selo Cajamar Criativa
- 17h – Coral Encanta Cajamar
- 17h30 – Banda Lex Rock
- 19h – Maculelê – Capoeira Maziero
Serviço
Feira do Pôr do Sol
1/8 (sábado), das 15h às 20h
Parque Linear de Cajamar – Centro (avenida) Prefeito Juvenal Ferreira dos Santos, nº 1245