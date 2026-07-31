Neste sábado, 1º de agosto, das 15h às 20h, o Parque Linear de Cajamar – Centro recebe mais uma edição da Feira do Pôr do Sol, com gastronomia, artesanato, música e uma programação que celebra a cultura e os talentos da cidade.

Um dos grandes destaques desta edição será a entrega do Selo Cajamar Criativa, realizada durante a feira. A iniciativa da prefeitura reconhece artistas, coletivos, empresas e projetos que contribuem para fortalecer a cultura e a economia criativa do município.