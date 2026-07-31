As cirurgias aconteceram em uma estrutura especialmente preparada no ginásio de esportes do Jardim Promeca, proporcionando um atendimento seguro e organizado para os pets e seus tutores. A iniciativa tem como objetivo promover o controle populacional de cães e gatos, contribuir para a saúde pública e ampliar o bem-estar animal no município.

No último sábado (25) e domingo (26), a Prefeitura de Várzea Paulista, por meio da Unidade Gestora de Meio Ambiente, fez mais uma edição do Mutirão de Castração, com mais de 440 cães e gatos atendidos.

Agora, uma nova ação já está agendada. A Prefeitura de Várzea Paulista abre as inscrições para o próximo mutirão de castração de cães e gatos, que será realizado nos dias 12 e 13 de setembro, na Praça CEU. Ao todo, serão disponibilizadas 480 vagas para os animais do município.

As inscrições poderão ser feitas entre os dias 3 e 21 de agosto, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 15h30, na Unidade Gestora de Meio Ambiente, localizada no segundo piso do Facilita, na rua João Póvoa, 97, Jardim do Lar.

Caso o número de inscritos ultrapasse as 480 vagas disponíveis, os demais interessados serão incluídos em uma fila de espera e terão prioridade no próximo mutirão de castração promovido pelo município.