A Prefeitura de Várzea Paulista, por meio da Unidade Gestora Municipal de Educação (UGME), divulga neste link a terceira chamada para matrículas em creches para 2026. Os responsáveis pelas crianças contempladas deverão realizar a matrícula entre os dias 3 de agosto e 4 de setembro, diretamente na unidade escolar indicada, apresentando toda a documentação necessária.
Os responsáveis podem consultar se a criança foi contemplada acessando o link disponibilizado pela prefeitura. Basta informar o código da inscrição e clicar na opção “pesquisar” para verificar o resultado. A efetivação da matrícula deve ser presencial, na unidade escolar indicada durante o período estabelecido. É indispensável apresentar a documentação exigida, que inclui:
- Certidão de nascimento;
- Carteira de identidade (RG) e CPF do responsável ou termo de guarda e responsabilidade;
- Comprovante de residência atualizado (conta de água, energia, telefone fixo, IPTU ou contrato de aluguel com o nome do responsável);
- Comprovante de renda atualizado – holerite ou declaração de trabalho autônomo reconhecida em cartório;
- Declaração de vacinação emitida pela Unidades Básicas de Saúde (UBS);
- Cartão do programa Bolsa Família ou de outros programas sociais, caso a família seja beneficiária, como auxílio-creche (cópia do comprovante de recebimento do benefício ou extrato).
A prefeitura reforça que os responsáveis que não realizarem a matrícula dentro do prazo terão a inscrição da criança automaticamente cancelada. Para concorrer novamente a uma vaga, será necessário participar de um novo processo de inscrição.
Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato com a Unidade Gestora Municipal de Educação pelos telefones (11) 4596-9000, 4596-9001 ou 4596-9019.
Novas chances
A Unidade Gestora Municipal de Educação (UGME) também abre, a partir de 1º de agosto, um novo período de inscrições para vagas nas creches municipais. As famílias interessadas poderão realizar o cadastro até o dia 30 de setembro, presencialmente nas unidades de creche de sua preferência ou pelo site oficial da prefeitura.
O processo é destinado ao atendimento de crianças de 0 a 3 anos de idade. A inscrição representa o primeiro passo para a inclusão da criança na lista de espera do município, seguindo critérios técnicos e pedagógicos estabelecidos pela UGME.
Durante o período de inscrições, os responsáveis devem apresentar ou anexar toda a documentação exigida. Para quem optar pelo cadastro on-line, é importante conferir atentamente todas as informações antes do envio, já que os dados informados serão utilizados no processo de análise e deferimento das solicitações de vaga. Para quem preferir realizar a inscrição on-line, acesse: www.varzeapaulista.sp.gov.br/inscricoes-creche.
Entre os documentos necessários, estão: Certidão de nascimento da criança, RG e CPF do responsável ou termo de guarda e responsabilidade, comprovante de residência atualizado (em nome do responsável pela criança), comprovante de renda, declaração de vacinação emitida por uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e, quando aplicável, cartão de programas sociais, como o Bolsa Família (anexar extrato).
A Administração Municipal reforça que a iniciativa busca garantir um processo de acesso às vagas mais organizado, transparente e acessível às famílias, contribuindo para o planejamento da rede municipal de ensino. Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato com a Unidade Gestora Municipal de Educação pelos telefones (11) 4596-9000, 4596-9001 e 4596-9019, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.