A Prefeitura de Várzea Paulista, por meio da Unidade Gestora Municipal de Educação (UGME), divulga neste link a terceira chamada para matrículas em creches para 2026. Os responsáveis pelas crianças contempladas deverão realizar a matrícula entre os dias 3 de agosto e 4 de setembro, diretamente na unidade escolar indicada, apresentando toda a documentação necessária.

Os responsáveis podem consultar se a criança foi contemplada acessando o link disponibilizado pela prefeitura. Basta informar o código da inscrição e clicar na opção “pesquisar” para verificar o resultado. A efetivação da matrícula deve ser presencial, na unidade escolar indicada durante o período estabelecido. É indispensável apresentar a documentação exigida, que inclui:

Certidão de nascimento;

Carteira de identidade (RG) e CPF do responsável ou termo de guarda e responsabilidade;

Comprovante de residência atualizado (conta de água, energia, telefone fixo, IPTU ou contrato de aluguel com o nome do responsável);

Comprovante de renda atualizado – holerite ou declaração de trabalho autônomo reconhecida em cartório;

Declaração de vacinação emitida pela Unidades Básicas de Saúde (UBS);

Cartão do programa Bolsa Família ou de outros programas sociais, caso a família seja beneficiária, como auxílio-creche (cópia do comprovante de recebimento do benefício ou extrato).

A prefeitura reforça que os responsáveis que não realizarem a matrícula dentro do prazo terão a inscrição da criança automaticamente cancelada. Para concorrer novamente a uma vaga, será necessário participar de um novo processo de inscrição.