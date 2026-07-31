A Guarda Municipal de Jundiaí prendeu em flagrante, na noite de ontem (30), um homem suspeito de tráfico de drogas após uma perseguição no bairro Jardim São Camilo. O indivíduo resistiu à abordagem tentando agredir um guarda municipal e foi atingido por um disparo na perna, em legítima defesa.

A equipe estava em patrulhamento quando avistou um veículo Voyage prata trafegando em alta velocidade, quase colidindo com a viatura. Foram acionados os sinais sonoros e luminosos, mas o condutor não parou e iniciou fuga por diversas ruas dos bairros Jundiaí Mirim e Jardim São Camilo. Durante a perseguição, o veículo passou por lombadas em alta velocidade, quase colidiu com outros carros e chegou a trafegar na contramão.

Sem condições de continuar a fuga, o condutor deu marcha a ré e colidiu com a viatura da Guarda Municipal. Em seguida, desceu do carro e tentou fugir a pé. Em local de pouca iluminação, o indivíduo partiu em direção a um dos guardas com a clara intenção de tomar sua arma, momento em que foi efetuado um disparo que o atingiu na perna.