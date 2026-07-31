31 de julho de 2026
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NO CENTRO DE JUNDIAÍ

PM 'cancela' churrasco ao prender casal por furto de carnes

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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JORNAL DE JUNDIAÍ
A dupla foi encaminhada ao DP, onde o delegado ratificou a prisão em flagrante
A dupla foi encaminhada ao DP, onde o delegado ratificou a prisão em flagrante

Um homem e uma mulher foram presos em flagrante na tarde desta quinta-feira (30), suspeitos de furtar oito peças de carne de um supermercado na rua Jorge Zolner, na região central de Jundiaí.

Funcionários da equipe de segurança do estabelecimento identificaram a ação da dupla após perceberem que eles passaram pelos caixas sem realizar o pagamento das mercadorias.

Os suspeitos foram abordados ainda nas dependências do supermercado, enquanto seguranças acionavam a Polícia Militar para atender a ocorrência.

Com o casal, os policiais localizaram oito peças de carne, avaliadas em R$ 669, que haviam sido retiradas do estabelecimento sem o devido pagamento.

A dupla foi encaminhada ao Plantão Policial, onde o delegado ratificou a prisão em flagrante pelo crime de furto. Ambos permaneceram à disposição da Justiça.

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