Um homem e uma mulher foram presos em flagrante na tarde desta quinta-feira (30), suspeitos de furtar oito peças de carne de um supermercado na rua Jorge Zolner, na região central de Jundiaí.

Funcionários da equipe de segurança do estabelecimento identificaram a ação da dupla após perceberem que eles passaram pelos caixas sem realizar o pagamento das mercadorias.

Os suspeitos foram abordados ainda nas dependências do supermercado, enquanto seguranças acionavam a Polícia Militar para atender a ocorrência.