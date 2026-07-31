Um homem e uma mulher foram presos em flagrante na tarde desta quinta-feira (30), suspeitos de furtar oito peças de carne de um supermercado na rua Jorge Zolner, na região central de Jundiaí.
Funcionários da equipe de segurança do estabelecimento identificaram a ação da dupla após perceberem que eles passaram pelos caixas sem realizar o pagamento das mercadorias.
Os suspeitos foram abordados ainda nas dependências do supermercado, enquanto seguranças acionavam a Polícia Militar para atender a ocorrência.
Com o casal, os policiais localizaram oito peças de carne, avaliadas em R$ 669, que haviam sido retiradas do estabelecimento sem o devido pagamento.
A dupla foi encaminhada ao Plantão Policial, onde o delegado ratificou a prisão em flagrante pelo crime de furto. Ambos permaneceram à disposição da Justiça.