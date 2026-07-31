As melhorias implantadas pela Prefeitura de Jundiaí através das Secretarias de Mobilidade e Transporte (SMMT) e Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp) no cruzamento da rua Ângelo Corradini com a avenida Antônio Frederico Ozanam, na Vila Nambi, já apresentam resultados concretos para a mobilidade urbana.

As obras de adequação geométrica reorganizaram o trânsito beneficiando todos os motoristas que utilizam a região e, de acordo com o Departamento de Trânsito da SMMT, o impacto positivo na operação dos ônibus já pode ser medido. Viagens mais rápidas e regulares tornam o transporte coletivo mais eficiente.

Levantamento feito na avenida Antônio Frederico Ozanam, no trecho entre a rua Ângelo Corradini e a avenida Américo Bruno, comparando os meses de abril e junho, num percurso de aproximadamente 600 metros, apontou uma melhora expressiva no desempenho da linha 514 do transporte coletivo.