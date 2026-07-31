As melhorias implantadas pela Prefeitura de Jundiaí através das Secretarias de Mobilidade e Transporte (SMMT) e Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp) no cruzamento da rua Ângelo Corradini com a avenida Antônio Frederico Ozanam, na Vila Nambi, já apresentam resultados concretos para a mobilidade urbana.
As obras de adequação geométrica reorganizaram o trânsito beneficiando todos os motoristas que utilizam a região e, de acordo com o Departamento de Trânsito da SMMT, o impacto positivo na operação dos ônibus já pode ser medido. Viagens mais rápidas e regulares tornam o transporte coletivo mais eficiente.
Levantamento feito na avenida Antônio Frederico Ozanam, no trecho entre a rua Ângelo Corradini e a avenida Américo Bruno, comparando os meses de abril e junho, num percurso de aproximadamente 600 metros, apontou uma melhora expressiva no desempenho da linha 514 do transporte coletivo.
►No período da manhã, entre 6h e 9h, o tempo de percurso foi reduzido em 40%, enquanto a velocidade média dos ônibus aumentou 67%.
►Já no horário de pico da tarde, entre 16h e 19h, houve redução de 36% no tempo de viagem e aumento de 55% na velocidade média.
►Em algumas viagens analisadas antes da intervenção, os ônibus chegavam a gastar até 9 minutos para percorrer esse trecho. Após a implantação das melhorias, o mesmo percurso passou a ser realizado em cerca de 2 minutos.
Os resultados de fluidez estão relacionados com a implantação da faixa exclusiva para conversão à direita para os veículos que seguem pela rua Ângelo Corradini em direção à avenida Antônio Frederico Ozanam, sentido Centro. Com a nova configuração, esse movimento passou a contar com passagem livre, com o semáforo sempre verde, exceto quando há solicitação de travessia por pedestres.
Além disso, foi implantado um novo conjunto semafórico para os motoristas que atravessam a ponte da rua Ângelo Corradini em direção à avenida Antônio Frederico Ozanam, sentido Várzea Paulista. Toda a programação dos semáforos foi readequada para reduzir os tempos de espera e melhorar a fluidez do trânsito em um dos pontos de maior movimento da cidade.
A iniciativa contemplou importantes avanços para quem circula a pé. A faixa de travessia foi reposicionada para um ponto mais seguro, com melhor visibilidade entre pedestres e motoristas, além da implantação de tempo semafórico exclusivo para a travessia. As calçadas também foram ampliadas e receberam adequações de acessibilidade e grades, proporcionando mais conforto e segurança.
Outro avanço será a reorganização dos acessos de condomínios localizados na avenida Antônio Frederico Ozanam. As entradas e saídas serão unificadas pela construtora responsável pelo empreendimento, eliminando conflitos viários e reduzindo manobras irregulares. As melhorias foram definidas após elaboração de estudos técnicos e forte diálogo com moradores da região.