Um homem foi preso nesta quinta-feira (30) após jogar mochila com drogas dentro de uma caçamba de recicláveis na tentativa de escapar da Guarda Municipal, no Jundiaí Mirim, em Jundiaí.

A equipe do Apoio Tático 10084, composta pelos guardas Zarantonello, F.Santos, Fialho e Abreu, estava em patrulhamento quando se deparou com o indivíduo em uma rua conhecida pelo intenso tráfico de drogas.

De acordo com os guardas, ao avistar a viatura, o homem pegou uma mochila e saiu correndo. Ele foi perseguido e jogou a mochila dentro de uma caçamba de lixo reciclável quando percebeu que seria alcançado.