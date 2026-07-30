Um homem foi preso nesta quinta-feira (30) após jogar mochila com drogas dentro de uma caçamba de recicláveis na tentativa de escapar da Guarda Municipal, no Jundiaí Mirim, em Jundiaí.
A equipe do Apoio Tático 10084, composta pelos guardas Zarantonello, F.Santos, Fialho e Abreu, estava em patrulhamento quando se deparou com o indivíduo em uma rua conhecida pelo intenso tráfico de drogas.
De acordo com os guardas, ao avistar a viatura, o homem pegou uma mochila e saiu correndo. Ele foi perseguido e jogou a mochila dentro de uma caçamba de lixo reciclável quando percebeu que seria alcançado.
Os guardas o abordaram e apreenderam com ele dois aparelhos celulares, que seriam usados como “instrumentos de trabalho” da biqueira. A mochila foi recuperada pela equipe e dentro dela havia droga e dinheiro em espécie.
Diante dos fatos, o homem foi preso por tráfico de drogas e levado à Central de Flagrantes, juntamente com a mochila e os celulares, onde a autoridade policial ratificou a prisão.