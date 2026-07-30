30 de julho de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
NO JUNDIAÍ MIRIM

Homem descarta mochila com droga em caçamba e é preso por tráfico

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Os guardas apreenderam com ele dois aparelhos celulares, que seriam usados como 'instrumentos de trabalho' da biqueira
Os guardas apreenderam com ele dois aparelhos celulares, que seriam usados como 'instrumentos de trabalho' da biqueira

Um homem foi preso nesta quinta-feira (30) após jogar mochila com drogas dentro de uma caçamba de recicláveis na tentativa de escapar da Guarda Municipal, no Jundiaí Mirim, em Jundiaí.

A equipe do Apoio Tático 10084, composta pelos guardas Zarantonello, F.Santos, Fialho e Abreu, estava em patrulhamento quando se deparou com o indivíduo em uma rua conhecida pelo intenso tráfico de drogas.

De acordo com os guardas, ao avistar a viatura, o homem pegou uma mochila e saiu correndo. Ele foi perseguido e jogou a mochila dentro de uma caçamba de lixo reciclável quando percebeu que seria alcançado.

Os guardas o abordaram e apreenderam com ele dois aparelhos celulares, que seriam usados como “instrumentos de trabalho” da biqueira. A mochila foi recuperada pela equipe e dentro dela havia droga e dinheiro em espécie.

Diante dos fatos, o homem foi preso por tráfico de drogas e levado à Central de Flagrantes, juntamente com a mochila e os celulares, onde a autoridade policial ratificou a prisão. 

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários