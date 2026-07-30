A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de um lote falsificado do medicamento Mounjaro. A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (30) e proíbe a distribuição, comercialização e o uso das unidades identificadas como irregulares.
De acordo com a Anvisa, a fabricante, Eli Lilly do Brasil Ltda., detectou no mercado produtos com o número de lote D881474, que é válido, mas acompanhados do número de série 302199651396, considerado incompatível com os registros oficiais.
A orientação da Anvisa é para que qualquer unidade de Mounjaro com essa combinação de lote e número de série seja imediatamente retirada de circulação e não seja utilizada.
Em nota, a Anvisa reforçou que medicamentos devem ser adquiridos apenas em farmácias regularizadas, sempre na embalagem original, lacrada e com emissão de nota fiscal. “Em caso de identificação de unidades dos medicamentos com suspeita de falsificação, a população e os profissionais de saúde não devem utilizar o produto e devem entrar em contato com as empresas detentoras do registro desses produtos, para verificar sua autenticidade”, concluiu.
O Mounjaro tem como princípio ativo a tirzepatida e integra a classe dos agonistas do receptor GLP-1, medicamentos amplamente conhecidos como canetas para tratamento do diabetes e da obesidade.