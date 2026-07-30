A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de um lote falsificado do medicamento Mounjaro. A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (30) e proíbe a distribuição, comercialização e o uso das unidades identificadas como irregulares.

De acordo com a Anvisa, a fabricante, Eli Lilly do Brasil Ltda., detectou no mercado produtos com o número de lote D881474, que é válido, mas acompanhados do número de série 302199651396, considerado incompatível com os registros oficiais.

A orientação da Anvisa é para que qualquer unidade de Mounjaro com essa combinação de lote e número de série seja imediatamente retirada de circulação e não seja utilizada.