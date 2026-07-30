30 de julho de 2026
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CANETA FALSIFICADA

Anvisa determina apreensão de lote de Mounjaro

Por Da redação | Agência Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Agência brasil
Produto afetado tem lote D881474 e número de série 302199651396
Produto afetado tem lote D881474 e número de série 302199651396

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de um lote falsificado do medicamento Mounjaro. A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (30) e proíbe a distribuição, comercialização e o uso das unidades identificadas como irregulares.

De acordo com a Anvisa, a fabricante, Eli Lilly do Brasil Ltda., detectou no mercado produtos com o número de lote D881474, que é válido, mas acompanhados do número de série 302199651396, considerado incompatível com os registros oficiais. 

A orientação da Anvisa é para que qualquer unidade de Mounjaro com essa combinação de lote e número de série seja imediatamente retirada de circulação e não seja utilizada. 

Em nota, a Anvisa reforçou que medicamentos devem ser adquiridos apenas em farmácias regularizadas, sempre na embalagem original, lacrada e com emissão de nota fiscal. “Em caso de identificação de unidades dos medicamentos com suspeita de falsificação, a população e os profissionais de saúde não devem utilizar o produto e devem entrar em contato com as empresas detentoras do registro desses produtos, para verificar sua autenticidade”, concluiu.

O Mounjaro tem como princípio ativo a tirzepatida e integra a classe dos agonistas do receptor GLP-1, medicamentos amplamente conhecidos como canetas para tratamento do diabetes e da obesidade.

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