Atletas de Itatiba que conquistaram ouro e prata na 68ª edição dos Jogos Regionais da 44ª Região Esportiva disputarão a 88ª edição dos Jogos Abertos do Interior de 2026, que será realizada entre os dias 8 a 18 de agosto, em Votuporanga.

A competição reunirá os melhores atletas do Estado de São Paulo. Itatiba será representada pelos classificados em 1° e 2° lugares de seis modalidades: basquete, capoeira, handebol, karatê, tênis e tênis de mesa. As conquistas foram alcançadas durante os dias 14 e 23 de julho, quando Itatiba sediou os Jogos Regionais e acolheu atletas de .46 municípios paulistas.

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