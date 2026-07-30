30 de julho de 2026
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Itatiba disputará Jogos Abertos do Interior em nove categorias

Por Da redação | Prefeitura de Itatiba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Itatiba
O time feminino de basquete é um dos que irão disputar os Abertos 2026
O time feminino de basquete é um dos que irão disputar os Abertos 2026

Atletas de Itatiba que conquistaram ouro e prata na 68ª edição dos Jogos Regionais da 44ª Região Esportiva disputarão a 88ª edição dos Jogos Abertos do Interior de 2026, que será realizada entre os dias 8 a 18 de agosto, em Votuporanga.

A competição reunirá os melhores atletas do Estado de São Paulo. Itatiba será representada pelos classificados em 1° e 2° lugares de seis modalidades: basquete, capoeira, handebol, karatê, tênis e tênis de mesa. As conquistas foram alcançadas durante os dias 14 e 23 de julho, quando Itatiba sediou os Jogos Regionais e acolheu atletas de .46 municípios paulistas.

Seguem para os Abertos:

  • Basquetebol Feminino Sub21 - prata nos Jogos Regionais;
  • Capoeira Feminino categoria Leve - ouro;
  • Handebol Feminino Livre - prata;
  • Handebol Masculino Livre - ouro;
  • Karatê Feminino Kata Individual - ouro;
  • Tênis Masculino Livre Equipe - ouro;
  • Tênis de Mesa Masculino Sub21 Dupla - ouro;
  • Tênis de Mesa Masculino Sub21 Equipe - ouro;
  • e Tênis de Mesa Masculino Sub21 Individual - ouro.

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