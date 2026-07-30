30 de julho de 2026
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Moto furtada em frente a academia é recuperada pela GM

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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A motocicleta furtada foi recuperada pela Guarda Municipal
A motocicleta furtada foi recuperada pela Guarda Municipal

Uma motocicleta furtada foi recuperada pela Guarda Municipal de Campo Limpo Paulista durante patrulhamento preventivo.

A ação foi realizada por uma equipe da Radiopatrulha, que avistou uma motocicleta Yamaha em situação suspeita. O veículo estava sem placas de identificação, com a ignição danificada e apresentava diversas avarias na carenagem, características que despertaram a atenção dos guardas.

Após consulta aos sistemas de segurança pública, foi confirmado que a motocicleta havia sido furtada no dia 24. Segundo o registro da ocorrência, o veículo foi levado quando estava estacionado em frente a uma academia no bairro Jardim Santiago.

Diante da constatação, a GM acionou um guincho para remover a motocicleta até a delegacia, onde o veículo foi apreendido.

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