30 de julho de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem é preso suspeito de agredir a esposa em um bar

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Ele foi preso em flagrante pelo crime de violência doméstica
Ele foi preso em flagrante pelo crime de violência doméstica

Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica, no distrito do Jacaré, em Cabreúva, suspeito de agredir a própria esposa dentro de um bar. A ocorrência foi atendida por equipes da Guarda Municipal.

Os guardas foram acionados para averiguar uma denúncia de agressão e, ao chegarem ao endereço, encontraram o estabelecimento com a porta parcialmente aberta e sinais de que havia uma confusão em andamento.

No interior do imóvel, a equipe localizou a vítima assustada. Pouco depois, o companheiro dela saiu correndo do bar, exaltado e gritando frases desconexas, mas foi rapidamente contido pelos agentes.

A mulher informou aos guardas que havia sido agredida pelo marido. No local, também foram encontradas diversas garrafas de vidro quebradas, indicando que houve luta e tumulto durante a discussão.

Questionado pela equipe, o suspeito admitiu ter agredido a companheira.

Ele foi encaminhado ao Plantão Policial, onde a autoridade de plantão ratificou a prisão em flagrante pelo crime de violência doméstica.

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