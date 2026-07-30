Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica, no distrito do Jacaré, em Cabreúva, suspeito de agredir a própria esposa dentro de um bar. A ocorrência foi atendida por equipes da Guarda Municipal.

Os guardas foram acionados para averiguar uma denúncia de agressão e, ao chegarem ao endereço, encontraram o estabelecimento com a porta parcialmente aberta e sinais de que havia uma confusão em andamento.

No interior do imóvel, a equipe localizou a vítima assustada. Pouco depois, o companheiro dela saiu correndo do bar, exaltado e gritando frases desconexas, mas foi rapidamente contido pelos agentes.