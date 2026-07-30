30 de julho de 2026
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TENSÃO

Uefa aprova boicote após plano da Fifa de vender a Copa do Mundo

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Luke Hales/Getty Images / Jogada10
Entidade rejeita proposta de venda de ações da Copa do Mundo
Entidade rejeita proposta de venda de ações da Copa do Mundo

A Uefa intensificou o confronto com a Fifa ao liderar um movimento contrário ao plano de venda de participação comercial da Copa do Mundo para investidores privados. A entidade europeia afirma que a proposta compromete a governança do futebol e ameaça a integridade da principal competição entre seleções. 

Segundo a imprensa internacional, a Uefa conta com o apoio de confederações da Ásia e das Américas e discute um boicote a competições organizadas pela Fifa caso o projeto seja levado adiante. A medida ainda depende de definições entre as federações nacionais filiadas. 

O plano defendido pela gestão de Gianni Infantino prevê a criação de uma empresa para administrar direitos comerciais da Copa do Mundo e a venda de participação a investidores privados. A iniciativa enfrenta críticas por abrir espaço para interesses comerciais na administração do torneio. 

Até o momento, a Fifa não anunciou mudanças na proposta. O impasse amplia a tensão entre as duas entidades e pode provocar um dos maiores conflitos institucionais da história recente do futebol mundial. 

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