A Uefa intensificou o confronto com a Fifa ao liderar um movimento contrário ao plano de venda de participação comercial da Copa do Mundo para investidores privados. A entidade europeia afirma que a proposta compromete a governança do futebol e ameaça a integridade da principal competição entre seleções.

Segundo a imprensa internacional, a Uefa conta com o apoio de confederações da Ásia e das Américas e discute um boicote a competições organizadas pela Fifa caso o projeto seja levado adiante. A medida ainda depende de definições entre as federações nacionais filiadas.

O plano defendido pela gestão de Gianni Infantino prevê a criação de uma empresa para administrar direitos comerciais da Copa do Mundo e a venda de participação a investidores privados. A iniciativa enfrenta críticas por abrir espaço para interesses comerciais na administração do torneio.