Um homem de 33 anos morreu na madrugada desta quinta-feira (30), no Hospital São Vicente de Paulo, em Jundiaí, cinco dias após ser atropelado por um caminhão no Jardim Diamante, em Louveira.

O acidente ocorreu na manhã do último dia 25. A vítima estava acompanhada de dois amigos e os três haviam ingerido bebidas alcoólicas antes de decidirem passar a noite sob um caminhão estacionado.

Em determinado momento, os amigos deixaram o local e tentaram convencer o homem a acompanhá-los. No entanto, ele optou por permanecer e acabou dormindo.