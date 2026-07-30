Um homem de 33 anos morreu na madrugada desta quinta-feira (30), no Hospital São Vicente de Paulo, em Jundiaí, cinco dias após ser atropelado por um caminhão no Jardim Diamante, em Louveira.
O acidente ocorreu na manhã do último dia 25. A vítima estava acompanhada de dois amigos e os três haviam ingerido bebidas alcoólicas antes de decidirem passar a noite sob um caminhão estacionado.
Em determinado momento, os amigos deixaram o local e tentaram convencer o homem a acompanhá-los. No entanto, ele optou por permanecer e acabou dormindo.
Horas depois, sem perceber a presença da vítima, o motorista deu partida no veículo para sair para trabalhar e acabou atropelando o homem.
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram socorro. A vítima sofreu múltiplas fraturas, principalmente nas pernas, sendo encaminhada em estado grave ao Hospital São Vicente, onde permaneceu internada desde então. O homem não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada na madrugada desta quinta-feira. Após isso o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jundiaí.
Ainda de acordo com o registro da ocorrência, o motorista do caminhão permaneceu no local durante o atendimento inicial e acionou o socorro. Após a chegada das equipes de resgate, ele deixou o local.
As circunstâncias do atropelamento serão apuradas pela Polícia Civil, que investiga o caso.