Um homem foi preso em flagrante na madrugada desta quinta-feira (30), no bairro São Camilo, em Jundiaí, com grande quantidade de drogas. Mais de 3 kg de entorpecentes foram apreendidos durante a ocorrência, que terminou também com o registro de dano ao patrimônio público.
De acordo com a Polícia Militar, equipes do 49º Batalhão realizavam patrulhamento pela rua Angelina Carvalho quando identificaram um homem ao lado de um veículo Gol. A atitude do suspeito chamou a atenção dos policiais, principalmente após ele demonstrar nervosismo ao perceber a aproximação da viatura.
Durante a abordagem, os militares encontraram dinheiro em espécie e um telefone celular. Na sequência, uma vistoria realizada nas imediações levou à localização de duas sacolas contendo diversas porções de drogas já embaladas para comercialização.
No total, foram apreendidos mais de 3 kg, entre maconha, cocaína, crack, K2 e haxixe. Também foram recolhidos aparelhos celulares, um rádio comunicador, dinheiro e um caderno com anotações da venda de drogas.
O suspeito foi levado ao Plantão Policial e precisou ser algemado devido ao risco de fuga. Já na delegacia, ele passou a chutar o compartimento destinado ao transporte de presos da viatura, causando danos à estrutura. Durante a ação, acabou ferindo o próprio pé e, por conta disso, foi encaminhado ao Hospital São Vicente para atendimento médico.
Segundo a PM, o preso possui um extenso histórico criminal, com registros por crimes patrimoniais, tráfico de drogas, porte de entorpecentes, estelionato e atos infracionais praticados na adolescência.
Após o registro da ocorrência, a delegada responsável ratificou a prisão em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e dano ao patrimônio público. O suspeito permaneceu à disposição da Justiça.