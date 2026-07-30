Um homem foi preso em flagrante na madrugada desta quinta-feira (30), no bairro São Camilo, em Jundiaí, com grande quantidade de drogas. Mais de 3 kg de entorpecentes foram apreendidos durante a ocorrência, que terminou também com o registro de dano ao patrimônio público.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 49º Batalhão realizavam patrulhamento pela rua Angelina Carvalho quando identificaram um homem ao lado de um veículo Gol. A atitude do suspeito chamou a atenção dos policiais, principalmente após ele demonstrar nervosismo ao perceber a aproximação da viatura.

Durante a abordagem, os militares encontraram dinheiro em espécie e um telefone celular. Na sequência, uma vistoria realizada nas imediações levou à localização de duas sacolas contendo diversas porções de drogas já embaladas para comercialização.