Famílias em situação de maior vulnerabilidade social dos municípios da região de Jundiaí atendidos pelo Programa SuperAção SP contam com a Trilha de Proteção Social, que oferece um auxílio mensal por integrante, condicionado à constatação continuada da situação de insegurança alimentar grave.

A trilha está em funcionamento em 47 dos 48 municípios que aderiram ao SuperAção SP, entre eles Cabreúva, Itupeva, Jarinu, Jundiaí, Louveira e Várzea Paulista, na região de Jundiaí. O SuperAção SP é um programa desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo (Seds).

A Trilha de Proteção Social é destinada a famílias com renda per capita de até R$ 218 mensais que se enquadrem em ao menos uma das situações de extrema vulnerabilidade previstas pelo programa. São elegíveis famílias formalmente aptas ao Bolsa Família, mas que ainda não recebem o benefício por razões operacionais ou burocráticas; núcleos familiares sem adultos em idade ativa em sua composição; famílias em que os adultos estão integralmente dedicados ao cuidado permanente de crianças, idosos ou pessoas com deficiência, impossibilitados de trabalhar; e famílias com adultos em situação de rua.

Para checar se o benefício está disponível, as famílias podem procurar um Centro de Referência da Assistência Social (Cras) onde o SuperAção SP já está sendo desenvolvido.