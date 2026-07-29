O Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP) fará nesta quinta-feira (30) a verificação metrológica noturna no radar instalado no quilômetro 044 da rodovia dos Bandeirantes, localizado no município de Cajamar.

A ação terá início às 23h30. De acordo com o Ipem-SP, o objetivo é verificar se a leitura do equipamento está em conformidade com a velocidade permitida na via pública, bem como se a velocidade do veículo que o radar registra está correta e de acordo com a legislação.

Conforme a portaria Inmetro 158/2022, a verificação metrológica é obrigatória e deve ser realizada uma vez ao ano ou sempre que o equipamento passar por reparo.