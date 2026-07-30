Os pré-candidatos Ellen Martinelli (federal) e Edicarlos Vieira (estadual) visitaram o Pátio Cica, em Jundiaí, para dialogar com empreendedores, comerciantes e clientes. Recebidos pelo gestor Rogério Carneiro, eles conheceram a estrutura do espaço, que une empresas, serviços e gastronomia. O encontro serviu para ouvir demandas e discutir o fortalecimento do comércio local e a geração de empregos. Ellen ressaltou que escutar o setor produtivo é essencial para alinhar propostas. Já Edicarlos destacou que a presença nos polos econômicos ajuda a defender políticas de apoio ao empreendedorismo na região.
INSS
A MP 1.378/2026 abriu um crédito extraordinário de R$ 547 milhões para o Ministério da Previdência Social, segundo informações da Agência Senado. A verba será destinada ao ressarcimento de aposentados e pensionistas que sofreram descontos indevidos de entidades associativas. O reembolso beneficiará quem se cadastrou no aplicativo Meu INSS até 20 de junho. Além disso, a MP 1.369/2026 ampliou as atribuições do Programa de Gerenciamento de Benefícios (PGB). A medida busca agilizar os atendimentos e reduzir as filas de análise de benefícios do instituto e da Perícia Médica Federal na região.
Congresso Azul
Ontem e hoje (30), o Congresso Nacional ganhou iluminação especial na cor azul para marcar o Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. A iniciativa integra a campanha internacional Coração Azul, da ONU, promovida para conscientizar sobre uma das mais graves violações dos direitos humanos. O crime engloba exploração sexual, trabalho análogo à escravidão e tráfico de órgãos, vitimando milhares de pessoas todos os anos, inclusive no Brasil. A ação busca alertar a sociedade e reforçar a importância da prevenção e das denúncias, que podem ser feitas pelos canais Disque 100 e Ligue 180.
Na disputa
Segundo informações publicadas pelo G1, o deputado federal Guilherme Derrite (PP) afirmou que manterá sua pré-candidatura ao Senado por São Paulo, apesar da pressão de lideranças do partido após pesquisas colocarem Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB) na dianteira da disputa. Derrite negou qualquer possibilidade de desistência e disse que sua candidatura está mantida. Integrantes do PP defendem uma reavaliação da estratégia eleitoral diante dos levantamentos mais recentes, mas o parlamentar reafirma que seguirá na corrida pelas duas vagas ao Senado nas eleições de 2026.
Pix pensão
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta quarta-feira (29) a lei que cria o chamado "Pix Pensão", mecanismo que permite o pagamento automático da pensão alimentícia por determinação da Justiça. A nova regra autoriza o débito mensal diretamente da conta do devedor para a conta do beneficiário, nas datas fixadas judicialmente, reduzindo a necessidade de cobranças repetidas na Justiça. Se não houver saldo suficiente, a instituição financeira deverá comunicar à autoridade competente para adoção das medidas previstas em lei. A medida busca tornar o pagamento da pensão mais ágil e reduzir a inadimplência.