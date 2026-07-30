Os pré-candidatos Ellen Martinelli (federal) e Edicarlos Vieira (estadual) visitaram o Pátio Cica, em Jundiaí, para dialogar com empreendedores, comerciantes e clientes. Recebidos pelo gestor Rogério Carneiro, eles conheceram a estrutura do espaço, que une empresas, serviços e gastronomia. O encontro serviu para ouvir demandas e discutir o fortalecimento do comércio local e a geração de empregos. Ellen ressaltou que escutar o setor produtivo é essencial para alinhar propostas. Já Edicarlos destacou que a presença nos polos econômicos ajuda a defender políticas de apoio ao empreendedorismo na região.

INSS

A MP 1.378/2026 abriu um crédito extraordinário de R$ 547 milhões para o Ministério da Previdência Social, segundo informações da Agência Senado. A verba será destinada ao ressarcimento de aposentados e pensionistas que sofreram descontos indevidos de entidades associativas. O reembolso beneficiará quem se cadastrou no aplicativo Meu INSS até 20 de junho. Além disso, a MP 1.369/2026 ampliou as atribuições do Programa de Gerenciamento de Benefícios (PGB). A medida busca agilizar os atendimentos e reduzir as filas de análise de benefícios do instituto e da Perícia Médica Federal na região.

Congresso Azul

Ontem e hoje (30), o Congresso Nacional ganhou iluminação especial na cor azul para marcar o Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. A iniciativa integra a campanha internacional Coração Azul, da ONU, promovida para conscientizar sobre uma das mais graves violações dos direitos humanos. O crime engloba exploração sexual, trabalho análogo à escravidão e tráfico de órgãos, vitimando milhares de pessoas todos os anos, inclusive no Brasil. A ação busca alertar a sociedade e reforçar a importância da prevenção e das denúncias, que podem ser feitas pelos canais Disque 100 e Ligue 180.