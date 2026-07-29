Uma mulher foi conduzida à delegacia de Campo Limpo Paulista após policiais militares localizarem uma motocicleta furtada no quarto de seu filho, no bairro São José. O suspeito havia se evadido antes da chegada da polícia.
De acordo com a Polícia Militar, equipes de Força Tática receberam informações sobre o possível paradeiro do veículo e se dirigiram ao endereço indicado para averiguação.
No local, os policiais foram recebidos pela moradora, que, após ser informada sobre o motivo da diligência, autorizou a entrada da equipe no imóvel.
Durante as buscas, os militares encontraram a motocicleta, que possuía registro de furto, no quarto do filho da mulher.
Como o suspeito não estava na residência, a mãe foi encaminhada ao Plantão Policial para prestar esclarecimentos. Após ser ouvida pela autoridade policial, ela foi liberada.
O caso será investigado pela Polícia Civil, que tentará localizar o filho da moradora e esclarecer seu eventual envolvimento com o veículo furtado.