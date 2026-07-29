29 de julho de 2026
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TRISTEZA DA MÃE!

Filho deixa a mãe 'na mão' e ela e conduzida ao DP no lugar dele

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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A moto foi recuperada e devolvida à vítima
A moto foi recuperada e devolvida à vítima

Uma mulher foi conduzida à delegacia de Campo Limpo Paulista após policiais militares localizarem uma motocicleta furtada no quarto de seu filho, no bairro São José. O suspeito havia se evadido antes da chegada da polícia.

De acordo com a Polícia Militar, equipes de Força Tática receberam informações sobre o possível paradeiro do veículo e se dirigiram ao endereço indicado para averiguação.

No local, os policiais foram recebidos pela moradora, que, após ser informada sobre o motivo da diligência, autorizou a entrada da equipe no imóvel.

Durante as buscas, os militares encontraram a motocicleta, que possuía registro de furto, no quarto do filho da mulher.

Como o suspeito não estava na residência, a mãe foi encaminhada ao Plantão Policial para prestar esclarecimentos. Após ser ouvida pela autoridade policial, ela foi liberada.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que tentará localizar o filho da moradora e esclarecer seu eventual envolvimento com o veículo furtado.

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