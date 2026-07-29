Uma mulher foi conduzida à delegacia de Campo Limpo Paulista após policiais militares localizarem uma motocicleta furtada no quarto de seu filho, no bairro São José. O suspeito havia se evadido antes da chegada da polícia.

De acordo com a Polícia Militar, equipes de Força Tática receberam informações sobre o possível paradeiro do veículo e se dirigiram ao endereço indicado para averiguação.

No local, os policiais foram recebidos pela moradora, que, após ser informada sobre o motivo da diligência, autorizou a entrada da equipe no imóvel.