29 de julho de 2026
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CÃES E GATOS

Várzea Paulista abre inscrições para mutirão de castração

Por Redação | Prefeitura de Várzea Paulista
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Várzea Paulista
Cadastro deve ser feito de 3 a 21 de agosto, na Unidade de Meio Ambiente da prefeitura; o mutirão acontece em 12 e 13 de setembro
Cadastro deve ser feito de 3 a 21 de agosto, na Unidade de Meio Ambiente da prefeitura; o mutirão acontece em 12 e 13 de setembro

A Prefeitura de Várzea Paulista abre, a partir do dia 3 de agosto, as inscrições para o próximo mutirão de castração de cães e gatos, que será realizado nos dias 12 e 13 de setembro, na Praça CEU. Ao todo, serão disponibilizadas 480 vagas para os animais do município.

As inscrições poderão ser feitas entre os dias 3 e 21 de agosto, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 15h30, na Unidade Gestora de Meio Ambiente, localizada no segundo piso do Facilita, na rua João Póvoa, 97, Jardim do Lar.

Caso o número de inscritos ultrapasse as 480 vagas disponíveis, os demais interessados serão incluídos em uma fila de espera e terão prioridade no próximo mutirão de castração promovido pelo município.

A iniciativa tem como objetivo promover o controle populacional de cães e gatos, contribuindo para o bem-estar animal, a saúde pública e a guarda responsável.

Quem pode participar

As vagas são destinadas exclusivamente aos moradores de Várzea Paulista. No momento da inscrição, é obrigatória a apresentação de um comprovante de endereço do município, preferencialmente em nome da pessoa responsável pela inscrição.

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