A Prefeitura de Várzea Paulista abre, a partir do dia 3 de agosto, as inscrições para o próximo mutirão de castração de cães e gatos, que será realizado nos dias 12 e 13 de setembro, na Praça CEU. Ao todo, serão disponibilizadas 480 vagas para os animais do município.

As inscrições poderão ser feitas entre os dias 3 e 21 de agosto, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 15h30, na Unidade Gestora de Meio Ambiente, localizada no segundo piso do Facilita, na rua João Póvoa, 97, Jardim do Lar.

Caso o número de inscritos ultrapasse as 480 vagas disponíveis, os demais interessados serão incluídos em uma fila de espera e terão prioridade no próximo mutirão de castração promovido pelo município.