Uma mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas no bairro Residencial Jundiaí, em Jundiaí. Durante a abordagem, ela tirou as próprias roupas e permaneceu nua na via pública, gritando para chamar a atenção de moradores.

Policiais militares faziam patrulhamento pela região quando suspeitaram da mulher, que estava em um ponto conhecido pelo comércio de entorpecentes. Ela carregava três sacolas, fato que aumentou a desconfiança da equipe e motivou a abordagem.

Durante a revista, os policiais localizaram porções de drogas, dinheiro, um rádio comunicador e outros objetos relacionados, segundo a PM, à atividade de tráfico.