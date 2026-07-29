29 de julho de 2026
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Mulher é presa e protesta arrancando as roupas em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Ela foi conduzida ao Plantão, onde teve a prisão em flagrante ratificada
Ela foi conduzida ao Plantão, onde teve a prisão em flagrante ratificada

Uma mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas no bairro Residencial Jundiaí, em Jundiaí. Durante a abordagem, ela tirou as próprias roupas e permaneceu nua na via pública, gritando para chamar a atenção de moradores.

Policiais militares faziam patrulhamento pela região quando suspeitaram da mulher, que estava em um ponto conhecido pelo comércio de entorpecentes. Ela carregava três sacolas, fato que aumentou a desconfiança da equipe e motivou a abordagem.

Durante a revista, os policiais localizaram porções de drogas, dinheiro, um rádio comunicador e outros objetos relacionados, segundo a PM, à atividade de tráfico.

Ao receber voz de prisão, a mulher passou a se exaltar. Em seguida, retirou as próprias roupas e começou a gritar na tentativa de atrair a atenção das pessoas que estavam nas proximidades.

Após ser contida, ela foi conduzida ao Plantão Policial, onde teve a prisão em flagrante ratificada, permanecendo à disposição da Justiça.

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