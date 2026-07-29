A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), abre no próximo domingo (2), às 9h, as inscrições para novas turmas gratuitas de beach tennis (tênis de praia) no Parque Mundo das Crianças.

As aulas fazem parte do Programa Esporte Maior e são destinadas exclusivamente a moradores de Jundiaí. As vagas são voltadas para jovens, adultos e idosos, distribuídos em duas categorias: 19 a 59 anos e 60 anos ou mais.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela plataforma Sympla. Clique neste link para acessar a página de inscrições.