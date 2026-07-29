A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), abre no próximo domingo (2), às 9h, as inscrições para novas turmas gratuitas de beach tennis (tênis de praia) no Parque Mundo das Crianças.
As aulas fazem parte do Programa Esporte Maior e são destinadas exclusivamente a moradores de Jundiaí. As vagas são voltadas para jovens, adultos e idosos, distribuídos em duas categorias: 19 a 59 anos e 60 anos ou mais.
As inscrições serão realizadas exclusivamente pela plataforma Sympla. Clique neste link para acessar a página de inscrições.
As vagas são limitadas e, tradicionalmente, são preenchidas rapidamente. Por isso, a orientação é que os interessados realizem a inscrição assim que o sistema for aberto.
No dia da abertura das inscrições, o interessado deve estar logado com sua conta pessoal no Sympla e a página aberta do dia de aula escolhido. Deve ainda atualizar a página pontualmente às 9h, clicar em “inscrições abertas” e preencher o formulário com atenção aos dados. Caso não consiga a vaga, a pessoa deve atualizar novamente a página, pois a vaga com preenchimento não concluído volta ao sistema do Sympla em até 15 minutos.
O projeto de beach tennis é uma iniciativa gratuita da prefeitura que busca incentivar a prática esportiva, promover hábitos de vida mais saudáveis e ampliar o acesso da população às atividades físicas e de lazer, contribuindo para a qualidade de vida e a integração social dos participantes.