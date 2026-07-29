Uma loja de conveniência no bairro Medeiros, em Jundiaí, voltou a ser alvo de furto na madrugada desta quarta-feira (29). Segundo funcionários, o suspeito preso é conhecido por cometer furtos frequentes no estabelecimento. Um comparsa conseguiu fugir.

O crime aconteceu por volta das 2h, quando dois homens entraram na loja e furtaram diversas mercadorias. Assim que a dupla deixou o local, os funcionários acionaram a Polícia Militar.

Uma equipe da 2ª Cia do 11º Batalhão que patrulhava as proximidades iniciou buscas com base nas características dos suspeitos. Pouco tempo depois, os policiais localizaram dois homens com as mesmas características. Ambos tentaram fugir, mas um deles foi alcançado e detido.