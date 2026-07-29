Uma loja de conveniência no bairro Medeiros, em Jundiaí, voltou a ser alvo de furto na madrugada desta quarta-feira (29). Segundo funcionários, o suspeito preso é conhecido por cometer furtos frequentes no estabelecimento. Um comparsa conseguiu fugir.
O crime aconteceu por volta das 2h, quando dois homens entraram na loja e furtaram diversas mercadorias. Assim que a dupla deixou o local, os funcionários acionaram a Polícia Militar.
Uma equipe da 2ª Cia do 11º Batalhão que patrulhava as proximidades iniciou buscas com base nas características dos suspeitos. Pouco tempo depois, os policiais localizaram dois homens com as mesmas características. Ambos tentaram fugir, mas um deles foi alcançado e detido.
Com o suspeito, os PMs encontraram uma garrafa de bebida alcoólica, que ele confessou ter furtado da loja momentos antes.
O homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde funcionários do estabelecimento o reconheceram como o autor de outros furtos praticados no local.
A prisão em flagrante foi ratificada, e o suspeito permaneceu à disposição da Justiça. O segundo envolvido não foi localizado e será investigado pela Polícia Civil.